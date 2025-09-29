به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی و تنظیم سناریوهای عبور از تنشهای آبی امروز با حضور مسلم صادقی مدیرعامل شرکت آب منطقهای، محمد کریمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، معصومه نوروزی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت منابع و مصارف آبی استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای هماهنگ برای مدیریت بهینه منابع، کاهش اثرات تنشهای آبی و تأمین پایدار آب شرب، کشاورزی و صنعت مطرح و بر اهمیت همافزایی دستگاههای مرتبط در راستای پیشبینی شرایط جوی و مدیریت مصرف تأکید شد.
عبور از تنشهای آبی تنها با مشارکت جمعی امکانپذیر است
مسلم صادقی در این جلسه با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری به دلیل قرار گرفتن در سرچشمههای مهم کشور، همواره نقش تعیینکنندهای در تأمین آب حوضههای پاییندست داشته است در چنین شرایطی، مدیریت منابع آب در داخل استان و هماهنگی با دستگاههای مرتبط برای عبور از دورههای تنش آبی، اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: کاهش بارشها و تغییر الگوهای بارندگی، ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی، بازچرخانی و استفاده بهینه از منابع موجود را بیش از پیش برجسته کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحال وب ختیاری با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مردم، بهویژه در بخشهای خانگی و کشاورزی، میتواند اثرگذاری اقدامات دستگاههای اجرایی را چند برابر کند؛ عبور از تنشهای آبی تنها با مشارکت جمعی امکانپذیر است.
۸۰ درصد از مساحت چهارمحال و بختیاری درگیر خشکسالی شدید و بسیار شدید
در ادامه این جلسه، معصومه نوروزی به ارائه گزارشی از شرایط بارندگی استان پرداخت و اظهار کرد: درحال حاضر ۸۰ درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی شدید و بسیار شدید است.
وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری رشد رویشی کاهش و سرعت رشد زایشی افزایش پیدا کرده است، افزود: این استان از لحاظ کاهش میزان بارندگی پس از کهگیلویه و بویراحمد دومین استان کشور است.
نوروزی ادامه داد: ۱۱ مدل جهانی برای پیشبینی بلندمدت وضعیت جوی وجود دارد که براساس خروجیها متاسفانه روند منفی بارشی در استان پیشبینی میشود به عبارت دیگر در پائیز پیشرو بارشها دیرتر آغاز میشوند و در آبان ماه نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش بارندگی خواهیم داشت و در آذرماه نیز بارشها کمتر از نرمال پیشبینی میشوند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که افزایش دما بهصورت ماهیانه رخ میدهد و درنتیجه این امر انتظار میرود عمده بارشهای پیشبینی شده بهصورت باران باشند، البته تغییرپذیری بارشها با توجه به تغییر اقلیم رخ داده سرعت پیدا کرده است و به همین علت امکان تغییر در پیشبینیها وجود دارد.
محمد کریمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری نیز آمادگی این شرکت در راستای همکاری همهجانبه در این زمینه را اعلام نمودند.
در پایان مقرر شد کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، سناریوهای اجرایی مدیریت منابع و مصارف آبی را تدوین و در اسرع وقت جهت ارائه به مدیران ارشد استان در جلسه سازگاری با کمآبی ارائه نمایند.
