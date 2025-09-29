به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه سی و یکمین جشنواره بینالمللی قرآنی و حدیثی و نخستین یادواره شهدای مقاومت با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، همزمان با هفته دفاع مقدس و سالروز شهادت پرچمدار مقاومت شهید سیدحسن نصرالله برگزار میشود.
این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سعیدی فاضل رئیس نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه خراسان، و حجتالاسلام والمسلمین رفیعی مدیرکل دفتر قرآن و حدیث جامعه المصطفی و دبیر جشنواره همراه خواهد بود.
همچنین قاریان ممتاز و بینالمللی از جمله هادی اسفیدانی، نفر اول رشته قرائت مسابقات بینالمللی قرآن در کشور کرواسی و برگزیده مسابقات بینالمللی اوقاف و سیدمهدی موسوی، نفر اول رشته قرائت سیاُمین جشنواره بینالمللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی، در این محفل قرآنی حضور مییابند.
اجرای گروه تواشیح «بضعه المصطفی» و برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و قرآنی نیز از دیگر بخشهای این مراسم خواهد بود.
این برنامه روز دوشنبه ۷ مهرماه همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه ساختمان نمایندگی جامعه المصطفی در مشهد، برگزار خواهد شد.
