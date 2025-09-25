به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری شامگاه پنجشنبه در برنامه «در مدار مطالبه» که توسط بسیج دانشجویی استان اردبیل در موزه دفاع مقدس اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: در آغاز مسیر خدمت به مردم در جایگاه شهرداری اردبیل، در هر حوزه برنامه ریزی‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفت و کلیه اقدامات ۴ سال اخیر بر اساس برنامه تدوین شد، از جمله طرح‌های شاخص شهرداری اردبیل چند مگاپروژه من جمله، تکمیل و بهره‌برداری پروژه راکد چندین ساله پل قدس در کمترین زمان، آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری پل شهید رئیسی در طی ۱۸ ماه و پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی طرح ساماندهی رودخانه بالیقلوچای اردبیل می‌توان اشار کرد.

وی افزود: متاسفانه وضعیت تخصیص ارزش افزوده به شهرداری اردبیل نامناسب و نامطلوب است به عنوان مثال، درآمد بعضی از شهرداری‌ها از ارزش افزوده، با یک سال بودجه کل استان اردبیل برابری می‌کند ولی با این حال در طی ۴ سال اخیر تلاش شده که اقدامات تأثیر گذاری برای شهر اردبیل انجام شود.

شهردار اردبیل گفت: در طی چهار سال اخیر شهرداری اردبیل در توسعه زیرساخت‌ها و اختصاص بودجه، عدالت را بین مناطق پنچ‌گانه مدنظر داشته است، به‌طوری‌که در هر ۵ منطقه بودجه به شکل یکسان تخصیص و فعالیت‌های لازمه در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای اولین بار ساماندهی هر ۴ ورودی شهر اردبیل به طور همزمان مورد بررسی‌های فنی و تحقیقاتی قرار گرفت و به یک طرح جامع منتهی شد که در طرح تفصیلی تدوین شده است و اجرای عملیات اجرایی در دستور کار بوده و بهره‌برداری از هر ۴ طرح ورودی شهر زمان‌بر بوده و طی ۲ سال آینده نمای ورودی‌های اردبیل تغییر پیدا خواهد کرد.

شهردار اردبیل گفت: یک هزار و ۳۰۰ وانت‌بارهای میوه فروش که سیما شهری اردبیل و آسایش همشهریان را برهم زده بودند را در یک طرح جامع ساماندهی شد که می‌توان گفت شهرداری اردبیل تنها مجموعه موفق کشور در حوزه فوق است.

صفری تشریح کرد: حسابرسی سالانه شهرداری اردبیل توسط شورای شهر و توسط تیم حسابرسی خارج از استان در دستور کار قرار می‌گیرد و یک نسخه از حسابرسی به استانداری ارسال می‌شود و تا سال ۱۴۰۲ این حسابرسی انجام شده است.

وی افزود: در طی ۴ سال اخیر، بخش قابل توجهی از ۸ هزار پرونده راکد ماده صد که عمر برخی از پرونده‌ها به دهه ۷۰ برمی‌گردد، رسیدگی شده است، تخلفات ساختمانی شهری به منوال سال‌های گذشته نیست که تخلف از طریق ماده ۱۰۰ رفع شده و ساخت با تخلف ادامه یابد، نبوده و اکنون ساختمان پلمپ شده و تا اصلاحات ساختمانی و حتی تخریب در دستور کار قرار می‌گیرد.

شهردار اردبیل گفت: از بانوان شهر اردبیل از بابت عدم اختصاص کامل پارک بانوان به بانوان گرامی شرمنده هستم، در منطقه زرناس یک پارک بانوان به وسعت ۵ هکتار در دستور کار است که طی ۲ سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

صفری تصریح کرد: قبل از ۴ سال اخیر در شهر اردبیل محلی برای نگهداری سگ‌های ولگرد وجود نداشت، در خروجی شهر یک محل، دو خودروی مخصوص و اسلحه بیهوشی اختصاص یافته و یک مرکز برای عقیم سازی تخصیص یافته و سالانه یک هزار سگ ولگرد جمع آوری می‌شود و شهروندان در صورت رویت سگ‌های ولگرد با شماره ۱۳۷ تماس بگیرند و متولی سگ‌گردانی در سطح شهر، شهرداری نیست ولی با دستور دادستان محترم مرکز استان، شهرداری هم همراه با دیگر دستگاه‌ها پای کار این مسئله است.

وی ادامه داد: اتوبوس‌های کوچک (میدل باس‌ها) به ناوگان حمل‌نقل شهری ملحق می‌شود. ون‌ها و مینی‌بوس‌هایی در حال آماده سازی است که در سطح شهر اردبیل تردد کنند تا به جابجایی و کاهش ترافیک شهری کمک کنند و دو ون تجهیز شده برای جابجای همشهریان ویلچردار در حال آماده سازی است.

شهردار اردبیل گفت: برای کنترل و کاهش ترافیک شهری، برنامه ریزی مختلفی در طی دو سال اخیر در دستور کار بوده و سطح شهر به دوربین‌های هوشمند تجهیز شده و در صورت موافقت شورای ترافیک طی فرایند قانونی، می‌توان طرح زوج و فرد شهر اردبیل را در سال جاری اجرا کرد.