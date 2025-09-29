به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی صبح دوشنبه در اجلاسیه ۵۰۰ شهید شهرستان بروجن و یادبود شهدای غدیر و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه به استقبال از دومین یادواره ۲۵۰۰ شهید والامقام استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و با اشاره به اینکه شهدا در مسیر اسلام و قرآن رفتند، اظهار کرد: دشمن بعثی به دنبال پنج هدف راهبردی از جمله لغو قرارداد الجزایر بود تا تسلط کامل و قطعی بر اروندرود پیدا کند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) با ذکر اینکه رژیم بعثی همچنین به دنبال تسلط بر جزایر سهگانه ما بود، ادامه داد: دشمن در صدد تجزیه کشور و در گام اول، تجزیه خوزستان بود و برای انقلاب اسلامی و ایران مقتدر خوابهایی دیده بود.
افضلی بیان کرد: دشمن به دنبال رهبری بر جهان عرب و به دست گرفتن رهبری منطقه بود و در نهایت، هدف غایی دشمنان، سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسلامی بود.
فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این اهداف سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دنبال میشد، افزود: در این ۴۵ سال نیز دشمنان تغییری در اهداف خود ندادند و همچنان تلاش میکنند.
راهبردهای دفاعی نظام اسلامی متصل به مردم است
افضلی برپایی اجلاسیههای شهدا به همت مردم را یادآور شد و گفت: در دوران دفاع مقدس نیز مردم کشورمان با دستان خالی در برابر قدرتهای شرق و غرب عالم ایستادگی و مقاومت کردند.
وی با تأکید بر اینکه دشمن همواره باوجود توطئهها و سناریوهای متعدد و پیچیده به ذلت کشیده شده است، توضیح داد: راهبردهای دفاعی نظام اسلامی متصل به مردم بوده همچنان که نقش و جایگاه والای مردم در بیانیه گام دوم انقلاب و نیز الگوی مدیریتی امام راحل (ره) بر همگان آشکار است.
افضلی اظهار کرد: بنیصدر خائن مردم را کنار گذاشته و میگفت جنگ و دفاع بر عهده ارتش است، امام راحل (ره) اما قائل به سرمایه مردمی و بسیج مردمی بودند و همین مردم دوران پرافتخار دفاع مقدس را رقم زدند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله و ارادت ویژه این شهید به امام و ولی امر مسلمین، افزود: یکی از عوامل اقتدار و پیروزی ایران قوی، هدایت و راهبری امامین انقلاب بوده است و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ایران اسلامی در سایه رهبری مقام معظم رهبری در آرامش قرار گرفت.
