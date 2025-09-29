ذکایی: حضور داوران زن در لیگ برتر فوتبال یک اتفاق تاریخی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز ذکایی در حاشیه مراسم رونمایی از پیراهن داوران در فصل جاری رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: خیلی خوشحالم که امروز در این مراسم به عنوان نماینده داوران بانوان حضور پیدا کردهام. لباس داور نماد هویت و اقتدار او است.
او در ادامه افزود: رویکردی وجود دارد که رقم دستمزد داوران افزایش پیدا خواهد کرد و ما هم منتظر تصمیمات هستیم.
ذکایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امیدواریاش برای حضور پررنگتر داوران زن در لیگ برتر مردان اظهار داشت: حضور داوران خانم در اتاق VAR برخی از بازیهای لیگ برتر مردان یک اتفاق تاریخی برای فدراسیون فوتبال بود. ما داورانی در بخش بانوان داریم که لایسنسهای فیفا را دریافت کردهاند و با صلاحدید فدراسیون، مطمئناً میتوان از آنها در بازیهای مختلف مردان استفاده کرد.
