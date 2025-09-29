  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

ذکایی: حضور داوران زن در لیگ برتر فوتبال یک اتفاق تاریخی بود

ذکایی: حضور داوران زن در لیگ برتر فوتبال یک اتفاق تاریخی بود

داور فوتبال زنان ایران گفت: حضور داوران خانم در اتاق VAR برای مسابقات لیگ برتر مردان یک اتفاق تاریخی از سمت فدراسیون فوتبال بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز ذکایی در حاشیه مراسم رونمایی از پیراهن داوران در فصل جاری رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: خیلی خوشحالم که امروز در این مراسم به عنوان نماینده داوران بانوان حضور پیدا کرده‌ام. لباس داور نماد هویت و اقتدار او است.

او در ادامه افزود: رویکردی وجود دارد که رقم دستمزد داوران افزایش پیدا خواهد کرد و ما هم منتظر تصمیمات هستیم.

ذکایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امیدواری‌اش برای حضور پررنگ‌تر داوران زن در لیگ برتر مردان اظهار داشت: حضور داوران خانم در اتاق VAR برخی از بازی‌های لیگ برتر مردان یک اتفاق تاریخی برای فدراسیون فوتبال بود. ما داورانی در بخش بانوان داریم که لایسنس‌های فیفا را دریافت کرده‌اند و با صلاحدید فدراسیون، مطمئناً می‌توان از آن‌ها در بازی‌های مختلف مردان استفاده کرد.

کد خبر 6605821
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها