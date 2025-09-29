بنیادی فر: داوران حداقل برای هر بازی باید ۵۰ میلیون دستمزد بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، موعود بنیادی‌فر در مراسم رونمایی از لباس داوران برای فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: این مراسم باید زودتر برگزار می‌شد و از هفته پنجم یا ششم، داوران البسه جدید خود را برای فصل جاری دریافت خواهند کرد. او همچنین تأکید کرد که حق‌الزحمه داوران پایین است و حتی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز به این موضوع اشاره کرده است.

وی ادامه داد: ما نمی‌دانیم باید از چه کسی پیگیر کم بودن دستمزد داوران باشیم و امیدوارم اتفاقات خوبی در این زمینه برای تمامی داوران در هر سطحی که قضاوت می‌کنند رخ دهد. دستمزد قضاوت در بازی‌های بین‌المللی با مسابقات داخلی قابل مقایسه نیست. داوران ایرانی حتی از همتایان خود در لیگ‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس، کره جنوبی و ژاپن نیز مبالغ کمتری دریافت می‌کنند. در برخی از این لیگ‌ها، داوران برای هر مسابقه تا ۱۵۰۰ دلار دستمزد می‌گیرند.

بنیادی‌فر تصریح کرد: ما در لیگ برتر برای هر بازی تنها ۹ میلیون تومان دریافت می‌کنیم. انتظار نداریم مبالغ دلاری دریافت کنیم، اما فشاری که روی داوران در هر مسابقه وجود دارد بسیار بالاست و رقمی که به ما پرداخت می‌شود، در شأن داوران نیست. با توجه به سختی این شغل، به اعتقاد من هر داور باید برای قضاوت در لیگ برتر بالای ۵۰ میلیون تومان دستمزد دریافت کند. با توجه به تورم و مبالغ هنگفتی که در فوتبال جابه‌جا می‌شود، دستمزد داوران نیز باید افزایش یابد.

این داور فوتبال خاطرنشان کرد: ما انتظار نداریم حقوقی هم‌سطح بازیکنان بگیریم، اما کاری که انجام می‌دهیم متفاوت و حساس است. خواهش من از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ این است که نگاه ویژه‌ای به داوران داشته باشند. چرا که ما کار حرفه‌ای انجام می‌دهیم و باید هزینه‌های مربوط به ریکاوری و فیزیوتراپی را از جیب خود بپردازیم، در حالی که انتظار داریم حقوق حرفه‌ای هم دریافت کنیم.

بنیادی‌فر افزود: واقعاً نمی‌دانم درآمد حامیان مالی به جیب کدام نهاد واریز می‌شود، اما این پول‌ها به داوران نمی‌رسد. به ما گفته‌اند که از پول حامیان مالی برای بخش آموزش داوران استفاده می‌شود، اما امیدوارم در حوزه حق‌الزحمه داوران نیز از این منابع بهره گرفته شود.

وی در ادامه درباره کیفیت زمین‌های چمن ورزشگاه‌ها و تأثیر آن بر عملکرد داوران گفت: وقتی چمن کیفیت لازم را نداشته باشد، همان‌طور که بازیکن نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد، داور هم نمی‌تواند بهترین قضاوت خود را ارائه دهد. من هفته آینده باید در کره‌جنوبی یک بازی از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را قضاوت کنم که مطمئناً شرایط استادیوم و کیفیت چمن در آنجا بسیار مطلوب خواهد بود. امیدوارم چمن ورزشگاه‌های ایران نیز به مرور به سطح استاندارد برسد تا همه ورزشگاه‌ها از امکانات مناسب برخوردار شوند.