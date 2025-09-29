تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر کهگیلویه و بویراحمد، ظهر دوشنبه همایش تجلیل از پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» و با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در یاسوج برگزار شد.

در این آیین مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: دشمنان در ابتدای جنگ تحمیلی با این توهم که می‌توانند در مدت یک هفته ایران را فتح کنند، وارد میدان شدند، اما اراده پولادین و متکی بر ایمان ملت ایران بود که بر اراده شوم دشمن تحمیل شد و آن را به شکست کشاند.

سرهنگ سلمان خواست خدایی اظهار کرد: حضور پرشور و غیرقابل پیش‌بینی ملت ایران در تمامی عرصه‌ها، از جمله در دوران دفاع مقدس، همواره عاملی برای ناکامی دشمنان بوده است.

وی با اشاره به نامگذاری آخرین روز هفته دفاع مقدس به نام «فرماندهان، عزت‌آفرینان»، تاکید کرد: امروز ما یاد و خاطره همه فرماندهان شجاع، دانشمندان و تمامی ملت بزرگی را که در جنگ هشت ساله حضور داشتند، گرامی می‌داریم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با تشکر از تمامی مدیران و فرماندهان سازمان‌های لشکری و کشوری که در برنامه‌های هفته دفاع مقدس مشارکت فعال داشتند، تصریح کرد: در سطح استان، نزدیک به ۱۰۲۳ عنوان برنامه مختلف با همکاری همه نهادها، از جمله نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج و ادارات دولتی، برگزار شد که جای قدردانی و سپاسگزاری دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوعی مانند «شب‌های شیدایی» در صدا و سیما، شبیه‌سازی عملیات بیت‌المقدس توسط نیروهای مسلح و برنامه‌های دهکده دفاع مقدس، این اقدامات را ستود و به پیام تاریخی مقام معظم رهبری درباره مجاهدان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد.

سرهنگ خواست خدایی به فرموده رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: «سلام خدا بر مجاهدان با اخلاص و شهیدان والامقام کهگیلویه و بویراحمد». این پیام، نشان‌دهنده عظمت و جایگاه رفیع مردم این استان است. همان مردانی که با نان بلوط سیر می‌شدند، اما با تفنگ برنو به مقابله با دشمن رفتند و در جنگ دوازده روزه، اراده ملت ایران و فرماندهی معظم کل قوا را به دشمن تحمیل کردند.

وی تأکید کرد: فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ نجات‌بخش کشور بود و دشمن در نهایت، با پرچم سفید تسلیم، صحنه را ترک کرد. این موفقیت، مرهون توانمندی نیروهای مسلح و ایمان راسخ ملت ایران است.

جلد اول دانشنامه دفاع مقدس استان به چاپ رسیده است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در ادامه به معرفی برخی از دستاوردها و پروژه‌های مهم این اداره کل پرداخت و گفت: جلد اول دانشنامه دفاع مقدس که یک دایره‌المعارف ارزشمند است با حدود ۴۱۱ هزار کلمه و ۲۵۲ مقاله، پس از شناسایی ۳۷۵ مدخل از نقش‌آفرینان استان، به چاپ رسیده و به زودی رونمایی خواهد شد. این اثر، هدیه‌ای به روح پاک شهدا و ملت بزرگ ایران است.

وی به رونمایی بازی‌های اندروید اشاره کرد و افزود: چندین بازی با موضوع دفاع مقدس در دست تولید است و در نخستین گام نقش استان در دفاع مقدس و عملیات والفجر ۸ آماده شده است.

سرهنگ خواست خدایی ادامه داد: بازی «همت» که به نقش زنان در پشتیبانی جنگ، با نمادهای بومی مانند لباس محلی و سیاه‌چادرها اختصاص دارد در هفته دفاع مقدس امسال رونمایی شد، ضمن اینکه در این مراسم از ۴۵ عنوان کتاب دفاع مقدس، سه تابلو از اسامی شهدای سه شهرستان اصلی استان و همچنین تابلوی «دست‌نوشته‌های فرماندهان عالی جنگ» درباره نقش استان در دفاع مقدس، رونمایی شد.

وی افزود: یکی از این تابلوها، نقشه ترسیمی سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی از نقش استان است که امروز رونمایی می‌شوند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان با اشاره به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی موزه دفاع مقدس افزود: امید است با حمایت‌های استانی و ملی، این موزه که جزو پنج موزه باقی‌مانده است، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی به طرح جدید «جنگ از زبان ژنرال‌های عراقی» اشاره کرد و گفت: این پروژه به بررسی خاطرات و اعترافات فرماندهان عراقی مانند «حسین کامل»، داماد صدام، می‌پردازد که به مواردی مانند ترس آنان از گزارش شکست‌ها به صدام اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ خواست خدایی در پایان، همه این موفقیت‌ها را مرهون دعای خیر خانواده‌های شهدا و مردم بااخلاص استان دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، برکت وجودی این مجاهدان بااخلاص، زمینه‌ساز توفیقات ما در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.