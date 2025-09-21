اجرای ۱۰۲۳ عنوان برنامه دفاع مقدس در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلمان خواست‌خدایی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس که در ساختمان در حال ساخت باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این هفته بیانگر تلاش‌ها و از خودگذشتگی کسانی است که در برابر استکبار، خصوصاً رژیم بعث ایستادند و ماندگار شدند. ۱۰۲۳

وی پیروزی در جنگ ۱۲ روزه را برگرفته از ایثارگری در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: هدف از گرامیداشت این هفته، تبیین و نشر فرهنگ دفاع مقدس در جامعه به‌ویژه در بین نسل جوان است که به یاری خداوند، نجات‌بخش ایران اسلامی خواهد بود.

تقدیم دو هزار شهید کهگیلویه و بویراحد به نظام مقدس جمهوری اسلامی

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با گرامیداشت یاد و خاطره ۲ هزار شهید، ۱۳ هزار جانباز و ۳۱۷ آزاده و رزمندگان دوران دفاع مقدس افزود: دوران دفاع مقدس در استان ما شکوفا است و همه دستگاه‌ها در زمینه ترویج دفاع مقدس پای کار هستند.

در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه به اهدافش نرسید

وی با اشاره به جنگ روانی دشمنان گفت: امروزه رسانه آرپیجی زن جنگی است که دشمن سال‌ها است آغاز کرده و ما می‌خواهیم رسانه‌ها به جوانان بگویند دشمنان هم در دفاع مقدس و هم جنگ ۱۲ روزه نتوانستند اهداف خود را دیکته کنند و به اهدافشان نرسیدند.

اجرای ۱۰۲۳ عنوان برنامه دفاع مقدسی در استان

سرهنگ خواست‌خدایی به برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده برای این هفته اشاره کرد و افزود: هزار و ۲۳ عنوان برنامه توسط دستگاه‌های لشکری و کشوری استان تدارک دیده شده است.

وی در ادامه به تشریح برخی از این برنامه‌ها پرداخت و گفت: فضاسازی ادارات، برنامه پلاک ۲۰، شبیه‌سازی عملیات دفاع مقدس توسط تیپ ۴۸ فتح، توزیع بسته‌های مهربانی در آستانه بازگشایی مدارس، به صدا درآوردن زنگ مقاومت و ایثار در مدارس، پیاده‌روی نمادین از پارک ولایت تا گلزار شهدا با پوشش زنده از شبکه سه سیما، معرفی فرماندهان دفاع مقدس در قالب برنامه «مردان ایل»، برپایی نمایشگاه‌های متعدد فرهنگی و هنری و آئین تجلیل از ۶ هزار پیشکسوت دفاع مقدس از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها این هفته است.

رونمایی از جلد دایرةالمعارف دفاع مقدس استان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمداز رونمایی اولین جلد دایرةالمعارف دفاع مقدس خبر داد و افزود: برای این دایرةالمعارف، ۳۰۰ مدخل شناسایی شده که تاکنون مقاله‌ای برای ۲۵۰ مدخل از آنها تهیه شده است.

وی در ادامه به سایر برنامه‌های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس نیز از جمله این برنامه‌هاست.

رونمایی از بازی همت

سرهنگ خواست خدایی از رونمایی از بازی «همت» خبر داد و گفت: این بازی با همکاری نخبگان و مهندسان هم‌استانی و با الهام از نقش پشتیبانی زنان استان با پوشش محلی و معماری خانه‌های بومی طراحی شده و به‌زودی به صورت رایگان قابل دسترسی برای مردم در همه نقاط کشور خواهد بود. این بازی را به زنان مقاوم و ایثارگر استان تقدیم می‌کنیم.

وی همچنین از تولید بازی‌های دیگری در دست اقدام خبر داد و گفت: بازی با موضوع نقش رزمندگان در عملیات والفجر ۸ در حال تولید است.

رونمایی از ۴۵ کتاب دفاع مقدسی استان

دایرةالمعارف دفاع مقدس به رونمایی از ۴۵ کتاب با موضوعات مختلف در این هفته اشاره کرد و گفت: برپایی چادرهای سلامت و همچنین تبیین جنگ ۱۲ روزه به سبک نقالی و شاهنامه‌خوانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته است.