به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشرکت ارتباطات زیرساخت، نشست هم اندیشی تبیین برنامه های شرکت ارتباطات زیرساخت، با حضور بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، سهراب آغ بیات، مجید حقی، محمدحسین کاشی و محمد بلوچ زهی نیک اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران ستادی و استانی برگزارشد.

در این نشست بهزاد اکبری به تحولات راهبردی و دگردیسی در کسب و کار در شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد و افزود: برای موفقیت دراین مسیر نیازمند هم اندیشی، هم فکری و خلاقیت در استانها هستیم تا با همدلی و همکاری بیشتر، بهره وری افزایش یابد.

وی با تاکید براینکه شرکت ارتباطات زیرساخت جایگاه ویژه ای در اکوسیستم دیجیتال و تحول در کسب و کار دارد؛ خطاب به مدیران شرکت افزود: لازم است با استفاده از منابع، شناسایی مشتریان و سرویس های متناسب با آن، در مسیر تحول حرکت کنیم.

در این نشست فسنقری معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت به تشریح چگونگی تحول و توسعه کسب و کار، نقشه کلان و برنامه های راهبردی پرداخت و افزود: تحول در رشد اقتصادی شرکت، توسعه حوزه تجاری، بهبود خدمات ارتب، توسعه و بهینه سازی منابع در شرکت ارتباطات زیرساخت ضروری است.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت می تواند مهمترین فراهم کننده زیرساخت های دیجیتال کارآمد، پایدار و تسهیل گر تحول دیجیتال باشد ادامه داد: تحقق شاخص های کمی و کیفی شرکت در دستور کار قرار دارد.

معاون راهبردی و توسعه کسب و کار بر اهمیت توسعه مشارکت نمایندگان استانی در توسعه بازار تاکید کرد و گفت: تنوع بخشی در خدمات، زمینه ساز تحول و رشد اقتصادی شرکت ارتباطات زیرساخت است.

در ادامه علیرضا اصغریان معاون فنی شرکت اظهارکرد: لازم است همه پروژه ها از حوزه کسب و کار آغاز شود و بر اساس نیاز بازار و طرح کسب و کار شرکت، طراحی شود.

وی عملکرد استان ها را در زمینه فیبر، تغذیه نیرو، انتقال و دکل و آنتن مهم ارزیابی کرد و افزود: اجرای طرح های پایداری شبکه در زمان جنگ ۱۲ روزه بسیار حائز اهمیت بود و با حمایت استان ها انجام شد.

همچنین آشفته دل معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی بر توجه به ریسک های استفاده از هوش مصنوعی، دقت، مالکیت و امنیت سایبری تاکید کرد و گفت: با برخورداری از هوش مصنوعی بهینه سازی مصرف انرژی، پایش سلامت تجهیزات و کاهش میزان خطای انسانی میسر می شود.

وی تامین زیرساخت های مورد نیاز پروژه های هوش مصنوعی را از برنامه های معاونت فناوری عنوان کرد و افزود: استاندارد سازی و تضمین صحت داده ها، مقاومت سازمانی در برابر یک تغییر بزرگ، نوپا بودن محصولات شرکت های بومی و رعایت محرمانگی و امنیت داده از جمله چالش های به کارگیری هوش مصنوعی است.

در بخش دیگری از این نشست تقی محمدی معاون توسعه منابع، ایجاد هاب آموزشی استانی به منظور تامین نیازهای آموزشی مهارتی و تخصصی مدیریتهای استانی همجوار را مهم اریابی کرد و گفت: از مهمترین اقدامات انجام شده بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگری، برگزاری سلسله جلسات با ستاد مرکزی جهاد دانشگاهی، تشکیل کمیته رفاهی و معیشتی جهت رفع مشکلات رفاهی کارکنان است.

همچنین غدیرپور مدیر ارتباطات استان خوزستان به نمایندگی از استان ها، با تاکید براینکه به حمدالله مدیریت نگه داری شبکه از پیمانکاران به مدیران استان ها واگذار شد افزود: این اعتماد و تفویض اختیار برای استان ها بسیار ذی قیمت است.

وی در رسیدن به اهداف تحولی، تشریک مساعی با استان ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: بازنگری در ساختار شرح وظایف زیرساخت استان ها باتوجه به تحولات صورت گرفته، زمینه ساز حرکت پرشتاب است.

در بخش پایانی این همایش، نشست تخصصی مدیرعامل با معاونین و مدیران استانی شرکت ارتباطات زیرساخت، برگزارشد و مدیران استانی به بیان دیدگاه ها و مسائل خود پرداختند.