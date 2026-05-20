به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فسنقری ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ارتباطات در ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی اظهار کرد: فراخوان ایجاد مرکز داده در منطقه شهید میری مشهد به زودی منتشر میشود و مجوزهای لازم برای آغاز این طرح اخذ شده است.
معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و تقویت آن، زمینه رشد بخش خصوصی و افزایش پایداری خدمات ارتباطی کشور را فراهم میکند.
به گفته وی، هماهنگیهای لازم با وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه، استانداری، شهرداری و سایر دستگاههای استان انجام شده است.
فسنقری افزود: در حال حاضر، شرکت ارتباطات زیرساخت زیرساختهای اولیه لازم از جمله مسیرهای ارتباطی متنوع، خدمات شهری و دسترسیهای پایدار را فراهم کرده و جزئیات فنی در روز انتشار فراخوان اعلام خواهد شد. همچنین امکان ایجاد مراکز داده در قالب ساختمانهای فیزیکی یا کانتینری پیشبینی شده تا شرکتها متناسب با مقیاس کار خود وارد پروژه شوند.
معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات زیرساخت کشور مدل اجرای این طرح را ساخت، مالکیت و بهرهبرداری اعلام کرد و گفت: شرکتهای سرمایهگذار تا پایان دوره بهرهبرداری مالک تجهیزات خواهند بود و بعد از آن، مالکیت کامل به خود آنها منتقل میشود که این روش، امنیت و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش میدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پایداری شبکه کشور در دوران جنگ اشاره کرد و افزود: تلاش گسترده همکاران در شرکت ارتباطات زیرساخت موجب شد ارتباط مردم و خدمات حیاتی کشور حتی در شرایط جنگی نیز قطع نشود.
این تجربه به گفته فسنقری، آزمونی موفق برای سنجش تابآوری شبکه ملی ارتباطات بود.
معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با بیان اینکه خراسان رضوی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی زیرساختی کشور را دارد، گفت: با بهرهبرداری از مرکز داده شهید میری، مشهد به مرکز میزبانی و تبادل داده شرق کشور تبدیل خواهد شد و بستری مطمئن برای توسعه خدمات دیجیتال و رشد شرکتهای دانشبنیان فراهم میشود.
