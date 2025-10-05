  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

یونسی: عرضه مرغ ۱۶۰ هزار تومانی نشانه ضعف نظارت است

یونسی: عرضه مرغ ۱۶۰ هزار تومانی نشانه ضعف نظارت است

ساری - استاندار مازندران گفت: عرضه مرغ با قیمت‌های مختلف از ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان نشان‌دهنده ضعف نظارت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر یکشنبه در جلسه ویژه تنظیم بازار با اشاره به وضعیت نابسامان قیمت مرغ در بازار گفت: عرضه مرغ با قیمت‌های متفاوت از ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان نشانه آشکار ضعف نظارتی است که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

وی افزود: برای مقابله با این وضعیت باید همانند دوران جنگ ناجوانمردانه ۱۲ روزه، به صورت میدانی و مستمر در بازار حضور داشت و نظارت کامل و جدی انجام داد.

یونسی با بیان اینکه تغییرات اخیر در وزارت کشاورزی صفحه نوسانات قیمت مرغ تاکید کرد:متأسفانه برخی از این مسائل باعث بازی با سفره مردم شده است.

استاندار مازندران تصریح کرد: جلسه نهایی تنظیم بازار روز شنبه برگزار می‌شود و از فرمانداران خواسته می شود تا با جدیت و حضور فعال در میدان، از وقوع هرگونه سوءاستفاده جلوگیری و وضعیت بازار را کنترل کنند.

وی خاطرنشان کرد:تنها حضور فیزیکی و نظارت مستمر می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و رضایت مردم کمک کند و از مسئولان ذی‌ربط خواست که به این موضوع اهمیت ویژه‌ای بدهند.

کد خبر 6612340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها