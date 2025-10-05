یونسی: عرضه مرغ ۱۶۰ هزار تومانی نشانه ضعف نظارت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر یکشنبه در جلسه ویژه تنظیم بازار با اشاره به وضعیت نابسامان قیمت مرغ در بازار گفت: عرضه مرغ با قیمت‌های متفاوت از ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان نشانه آشکار ضعف نظارتی است که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

وی افزود: برای مقابله با این وضعیت باید همانند دوران جنگ ناجوانمردانه ۱۲ روزه، به صورت میدانی و مستمر در بازار حضور داشت و نظارت کامل و جدی انجام داد.

یونسی با بیان اینکه تغییرات اخیر در وزارت کشاورزی صفحه نوسانات قیمت مرغ تاکید کرد:متأسفانه برخی از این مسائل باعث بازی با سفره مردم شده است.

استاندار مازندران تصریح کرد: جلسه نهایی تنظیم بازار روز شنبه برگزار می‌شود و از فرمانداران خواسته می شود تا با جدیت و حضور فعال در میدان، از وقوع هرگونه سوءاستفاده جلوگیری و وضعیت بازار را کنترل کنند.

وی خاطرنشان کرد:تنها حضور فیزیکی و نظارت مستمر می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و رضایت مردم کمک کند و از مسئولان ذی‌ربط خواست که به این موضوع اهمیت ویژه‌ای بدهند.