قتل در مراسم عروسی گنبدکاووس؛ قاتل در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: در اوج مراسم شادی و خوشی عروسی در گنبدکاووس، درگیری بین دو جوان و قتل یکی از آن‌ها باعث تلخی کام مهمانان و خانواده عروس و داماد شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان گفت: گزارشی مبنی بر درگیری در یکی از مراسم عروسی سطح شهرستان گنبدکاووس مخابره شد و بلافاصله مأموران انتظامی و پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته سرهنگ کارآگاه حسام، در این درگیری جوان ۲۴ ساله با سلاح سرد به قتل رسیده و قاتل از محل وقوع حادثه متواری شده بود.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی گنبد کاووس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، موفق شدند عامل این درگیری را شناسایی و در کمترین زمان ممکن دستگیر کنند.

حسام اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی این جنایت، اختلافات شخصی بین مقتول و قاتل است.

به گفته وی، پرونده مربوطه تشکیل و قاتل به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.