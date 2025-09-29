  1. استانها
قتل در مراسم عروسی گنبدکاووس؛ قاتل در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شد

گنبد-رئیس پلیس آگاهی استان گلستان از درگیری منجر به قتل در مراسم عروسی گنبدکاووس خبر داد و گفت: قاتل در کمتر از ۱۲ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: در اوج مراسم شادی و خوشی عروسی در گنبدکاووس، درگیری بین دو جوان و قتل یکی از آن‌ها باعث تلخی کام مهمانان و خانواده عروس و داماد شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان گفت: گزارشی مبنی بر درگیری در یکی از مراسم عروسی سطح شهرستان گنبدکاووس مخابره شد و بلافاصله مأموران انتظامی و پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته سرهنگ کارآگاه حسام، در این درگیری جوان ۲۴ ساله با سلاح سرد به قتل رسیده و قاتل از محل وقوع حادثه متواری شده بود.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی گنبد کاووس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، موفق شدند عامل این درگیری را شناسایی و در کمترین زمان ممکن دستگیر کنند.

حسام اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی این جنایت، اختلافات شخصی بین مقتول و قاتل است.

به گفته وی، پرونده مربوطه تشکیل و قاتل به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

