قتل دلخراش یک جوان در استان گلستان؛ قاتل کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: چند روز پیش، خانوادهای در استان گلستان با نگرانی و اضطراب به پلیس آگاهی اطلاع دادند که پسر جوانشان پس از ترک منزل با موتورسیکلت، دیگر بازنگشته است. این خبر بلافاصله توجه ویژه مأموران پلیس را جلب کرد و آنها با آغاز تحقیقات گسترده، به دنبال یافتن سرنخی از فرد مفقود شده بودند.
وی افزود: پس از بررسیهای دقیق و کاوش در محلهای محتمل، پلیس موفق شد نشانههایی از آخرین محل حضور جوان را کشف کند. تحقیقات عمیقتر فاش کرد که این پسر توسط یکی از دوستان نزدیکش به قتل رسیده است. جسد مقتول در یکی از مناطق جنگلی استان کشف شد که عمق فاجعه را بیش از پیش نمایان ساخت.
رئیس پلیس آگاهی استان گلستان گفت: با تلاشهای بیوقفه مأموران و بهکارگیری تجهیزات پیشرفته، قاتل کمتر از ۴۸ ساعت پس از کشف جسد شناسایی و بازداشت شد که در بازجوییهای اولیه انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد.
وی یادآور شد: این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که هوشیاری و همکاری شهروندان با پلیس نقش حیاتی در حفظ امنیت جامعه دارد. پلیس آگاهی استان گلستان از مردم خواسته است تا در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا اطلاع از جزئیات مربوط به این پروندهها، فوراً با نیروهای انتظامی تماس بگیرند.
حسام اظهار کرد: پرونده همچنان تحت بررسی قرار دارد و مسئولان بر ادامه روند قانونی رسیدگی به این حادثه تأکید دارند. این واقعه تلخ یادآور ضرورت حل اختلافات به شیوههای مسالمتآمیز است تا از وقوع فجایع مشابه جلوگیری شود.
