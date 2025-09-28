قاتل مرد ۶۵ ساله در کلاله کمتر از یک ساعت شناسایی و بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارگاه امیر حسام اظهار کرد: در روزی که گذشت، حادثه تلخ قتل مرد ۶۵ ساله‌ای در شهرستان کلاله استان گلستان، توجه نیروهای پلیس آگاهی را به خود جلب کرد.

بنا به گفته رئیس پلیس آگاهی استان، بلافاصله پس از گزارش جنایت، تیم‌های تخصصی وارد عمل شدند و با بررسی صحنه جرم و جمع‌آوری مدارک، تحقیقات را به سرعت در مسیر شناسایی عامل قتل قرار دادند.

حسام افزود: در کمتر از یک ساعت، هویت قاتل که با استفاده از سلاح شکاری مرتکب این جنایت شده بود، شناسایی و مخفیگاهش محاصره شد. با برنامه‌ریزی دقیق، متهم بدون هیچ مقاومتی دستگیر و در بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف کرد.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد انگیزه این قتل اختلافات خانوادگی بوده است. متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتی، برای رسیدگی‌های قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان ضمن تأکید بر آمادگی پلیس برای مقابله با جرائم خشن، از همکاری مردم در حفظ امنیت اجتماعی قدردانی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی سریع و مشارکت مردم نقش مهمی در تسریع کشف جرائم دارد.

وی افزود: این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به اختلافات خانوادگی و حل و فصل مسالمت‌آمیز آن‌ها را یادآور شد تا از بروز چنین فجایع ناگوار جلوگیری شود.