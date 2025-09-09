  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان سیستان و بلوچستان همزمان با هفته وحدت

اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان سیستان و بلوچستان همزمان با هفته وحدت

زاهدان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان از اهدای ۱۰۰ سری جهزیه به نوعروسان این استان در هفته وحدت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری صبح سه شنبه در مراسم اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ هزار و ۹۶۸ سری جهیزیه به خانواده‌های تحت پوشش این نهاد در استان اهدا شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون هیچ زوج جوانی در استان بدون جهیزیه راهی خانه بخت نشده است.

وی افزود: به منظور رفع گلایه‌ها درباره نوع کالاهای جهیزیه، کمیته امداد با دیجی‌کالا قرارداد بسته است تا زوج‌های جوان خودشان پنج قلم کالای موردنیاز را تا سقف تعیین‌شده انتخاب کنند و در کوتاه‌ترین زمان جهیزیه دریافت نمایند.

میری بیان کرد: همزمان با سراسر کشور، ۱۵۰۰ سری جهیزیه توزیع شد که سهم سیستان و بلوچستان ۱۰۰ سری جهیزیه بود و ۴۰ سری آن ویژه شهرستان زاهدان بود.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به نقش حمایتی این نهاد گفت: از مجموع ۲۴ هزار ازدواج ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳، سهم کمیته امداد استان در تأمین جهیزیه ۵۲ درصد بوده است.

وی گفت: همچنین برای سال تحصیلی جدید تمام ۱۵۷ هزار دانش‌آموز تحت پوشش استان را به لوازم‌التحریر مجهز می‌کنیم.

میری درباره اقدامات توانمندسازی خانواده‌ها نیز افزود: در حوزه انرژی‌های نو، چهارمین نیروگاه خورشیدی حمایتی با ظرفیت ۳ مگاوات در استان راه‌اندازی شده و هشت نقطه دیگر نیز هدف‌گذاری شده است.

ایشان بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی آمادگی دارد برای این ۱۰۰ جوان که ازدواج کرده‌اند؛ اگر فاقد شغل هستند، دوره‌های آموزشی برگزار کرده و پس از آن، وام‌های قرض‌الحسنه برای ایجاد کسب‌وکار پرداخت کند.

مدیرکل کمیته امداد استان در پایان خطاب به زوج‌های جوان تأکید کرد: موفقیت زندگی مشترک در کنار اشتغال و وقت‌گذاشتن برای خانواده است. او همچنین به اهمیت همراهی و احترام متقابل در زندگی مشترک اشاره کرد.

کد خبر 6584545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها