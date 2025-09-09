اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان سیستان و بلوچستان همزمان با هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری صبح سه شنبه در مراسم اهدای جهیزیه به زوجهای جوان استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ هزار و ۹۶۸ سری جهیزیه به خانوادههای تحت پوشش این نهاد در استان اهدا شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون هیچ زوج جوانی در استان بدون جهیزیه راهی خانه بخت نشده است.
وی افزود: به منظور رفع گلایهها درباره نوع کالاهای جهیزیه، کمیته امداد با دیجیکالا قرارداد بسته است تا زوجهای جوان خودشان پنج قلم کالای موردنیاز را تا سقف تعیینشده انتخاب کنند و در کوتاهترین زمان جهیزیه دریافت نمایند.
میری بیان کرد: همزمان با سراسر کشور، ۱۵۰۰ سری جهیزیه توزیع شد که سهم سیستان و بلوچستان ۱۰۰ سری جهیزیه بود و ۴۰ سری آن ویژه شهرستان زاهدان بود.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به نقش حمایتی این نهاد گفت: از مجموع ۲۴ هزار ازدواج ثبتشده در سال ۱۴۰۳، سهم کمیته امداد استان در تأمین جهیزیه ۵۲ درصد بوده است.
وی گفت: همچنین برای سال تحصیلی جدید تمام ۱۵۷ هزار دانشآموز تحت پوشش استان را به لوازمالتحریر مجهز میکنیم.
میری درباره اقدامات توانمندسازی خانوادهها نیز افزود: در حوزه انرژیهای نو، چهارمین نیروگاه خورشیدی حمایتی با ظرفیت ۳ مگاوات در استان راهاندازی شده و هشت نقطه دیگر نیز هدفگذاری شده است.
ایشان بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی آمادگی دارد برای این ۱۰۰ جوان که ازدواج کردهاند؛ اگر فاقد شغل هستند، دورههای آموزشی برگزار کرده و پس از آن، وامهای قرضالحسنه برای ایجاد کسبوکار پرداخت کند.
مدیرکل کمیته امداد استان در پایان خطاب به زوجهای جوان تأکید کرد: موفقیت زندگی مشترک در کنار اشتغال و وقتگذاشتن برای خانواده است. او همچنین به اهمیت همراهی و احترام متقابل در زندگی مشترک اشاره کرد.
