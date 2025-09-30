بهمن کامیار کارگردان فیلم سینمایی «لاک‌پشت» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران این فیلم و بازخورد مخاطبان گفت: هم من و هم دفتر پخش از روند اکران و نتایج آن رضایت کامل داریم. این رضایت هم از نظر تعداد مخاطبان و هم از نحوه پخش و استقبال مخاطبان حاصل شده است.

وی درباره صادر نشدن پروانه نمایش برای این فیلم در ۲ سال گذشته توضیح داد: مشکل اصلی فیلم، عمدتاً ناشی از یک برداشت سلیقه‌ای و اعمال ممیزی‌هایی بود که به فیلم وارد کردند. اگر قرار بود تمام نظرات مندرج در شورای پروانه نمایش آن دوره، بدون تغییر اعمال شود، فیلم به هیچ وجه نسخه مطلوب و مورد نظر ما نمی‌شد. در نهایت، تا جایی که به ساختار قصه آسیبی نمی‌رسید، تغییرات را پذیرفتیم اما برخی از ممیزی‌ها به موارد کلی بازمی‌گشت که حذف سکانس‌های خاصی را الزامی می‌کرد. از طرفی حذف برخی سکانس‌ها باعث الکن و عقیم شدن روایت داستان می‌شد. به باور من، اگر آن اصلاحات سلیقه‌ای در دوره قبل اعمال می‌شد، «لاک پشت» دیگر آن اثر مورد نظر ما نبود.

این کارگردان تصریح کرد: بیشتر مشکل دوستان با برخی دیالوگ‌ها، پلان‌ها، واکنش‌های شخصیت‌ها و کلیت اثر بود. یک جمله تکراری که مطرح می‌شد این بود که «سبک زندگی نمایش داده شده در فیلم با سبک زندگی مردم ما منطبق نیست». من شخصاً با این نظر مخالفم و معتقدم این سبک، واقعیت زندگی قشر خاصی از جامعه است. ممکن است شما این سبک زندگی را نپسندید، اما نمی‌توانید منکر وجود آن شوید.

وی در ادامه با اشاره به ساخت یک فیلم سایکودرام گفت: «لاک پشت» بر اساس واکنش‌های درونی شخصیت اصلی پیش می‌رود و بسیاری از کنش‌ها بیرونی نیستند، بلکه در ذهن شخصیت، اتفاق می‌افتند. فیلمنامه نیز بر همین اساس نوشته شد. یکی از اهداف ما این بود که مرز بین واقعیت و خیال به راحتی قابل تفکیک نباشد تا مخاطب تا پایان داستان همراه اثر باقی بماند.

کامیار درباره شخصیت‌پردازی و دیالوگ‌نویسی این فیلم توضیح داد: نسخه اولیه فیلمنامه سال ۹۶ نوشته شده بود. من آن زمان فیلمنامه را به فرهاد اصلانی دادم و وی هم فیلمنامه را خیلی دوست داشت اما مشغول پروژه دیگری بود درنتیجه حدود ۵ - ۶ سال از نگارش نسخه اولیه فیلمنامه تا شروع تولید فیلم زمان طی شد. بارها به فیلمنامه رجوع و آن را بازنویسی می‌کردم. برای شخصیت‌پردازی دقیق، توجه ویژه‌ای به ادبیات، لحن و واژه‌های اختصاصی هر شخصیت داشتم تا از یکدیگر متمایز باشند.

این کارگردان درباره همکاری با فرهاد اصلانی در «لاک‌پشت» بیان کرد: از همان ابتدا فیلمنامه «لاک پشت» را برای آقای اصلانی نوشتم و اگر او نمی‌توانست در این نقش بازی کند، فیلم ساخته نمی‌شد.

وی افزود: ویژگی بارز آقای اصلانی این است که توانایی ذاتی و تکنیک فوق‌العاده‌ای در نزدیک شدن به هر شخصیتی دارد. وی به دلیل دقت نظر بالا در مشاهده دنیای اطراف، این قابلیت را دارد که به سرعت به هسته شخصیت‌ها راه پیدا کند. بنابراین، کارگردان وظیفه سختی برای هدایت و نزدیک کردن بازیگر به نقش ندارد، چرا که خود فرهاد اصلانی از قبل تمام مسیر را رفته است.

کارگردان «در وجه حامل» درباره اکران فیلمش در بخش ویژه جشنواره فجر و تاثیر آن در اکران عمومی «لاک پشت» توضیح داد: تک اکران جشنواره فجر بسیار کمک کننده بود. مهم‌ترین تأثیرش، رفع سوءتفاهم‌ها درباره این فیلم بود زیرا نگرانی مدیران سینمایی از بابت احتمال بروز مشکل در اکران عمومی، کاملاً برطرف شد. وقتی اهالی سینما، منتقدان و خبرنگاران مختلف فیلم را دیدند، سوال اصلی آنها این بود که «چرا این فیلم باید توقیف می‌شد؟». این سوال به خودی خود نشان می‌دهد که اکران فیلم، مسئله‌ساز نبوده و موانع پیش‌آمده بیشتر جنبه سلیقه‌ای داشته است.

وی ادامه داد: از طریق اکران در بخش ویژه جشنواره فجر مطمئن شدیم که کارمان مورد پذیرش قرار گرفته است، چرا که تقریباً نقد منفی ندیدیم و این امر به عقد قرارداد سریع با دفتر پخش و جذب مخاطب در هفته اول اکران عمومی بسیار کمک کرد.

این کارگردان درباره ثبت‌نام در جشنواره فجر اظهار کرد: در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر ثبت نام کرده بودیم اما به دلیل نداشتن پروانه نمایش، فیلم در جشنواره پذیرفته نشد. سال بعد نیز بر اساس آئین‌نامه، امکان حضور در بخش مسابقه را نداشتیم اما دبیر جشنواره فیلم را پسندیدند و پیشنهاد نمایش در بخش ویژه را مطرح کردند که ما نیز با کمال میل پذیرفتیم.

کامیار در پایان از نگارش فیلمنامه جدید خود خبر داد و گفت: مشغول کار روی یک فیلمنامه جدید هستم. درخواست پروانه ساخت داده‌ایم و اگر این مجوز به موقع صادر شود، امسال فیلمبرداری را آغاز می‌کنیم. این اثر نیز در فضای سایکودرام نوشته شده است و ان شاءالله اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، برای حضور در جشنواره آماده خواهد شد.

در فیلم سینمایی «لاک‌پشت» فرهاد اصلانی، صابر ابر، نازنین بیاتی، آزیتا حاجیان و نازنین کریمی ایفای نقش کرده اند.