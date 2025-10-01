هشدار پلیس فتا درباره ارسال ابلاغیه قضایی جعلی با لینک آلوده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگیاجتماعی پلیس فتا اعلام کرد: در این روش جدید و رو به گسترش، مجرمان سایبری با فعالیت در شبکههای اجتماعی و پیامرسانهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و ایتا، تصویر جعلی یک ابلاغیه قضایی مبهم، تار و ناخوانا را همراه با جملهای هشدارآمیز و لینکی آلوده برای مخاطبان ارسال میکنند.
وی توضیح داد: این تصویر که با قالب و نشان رسمی جعل شده، ابزار ایجاد شوک روانی و اضطراب فوری است تا مخاطب را به ورود به سایت فیشینگ یا نصب بدافزار سوق دهد. هدف اصلی این مجرمان، سرقت اطلاعات بانکی، گذرواژهها، داراییهای رمزارزی و حتی کنترل کامل تلفن همراه قربانی است.
این مقام انتظامی تاکید کرد: تمامی ابلاغیههای قضایی و اطلاعیههای رسمی باید صرفاً از طریق سامانه ثنا بررسی شود و هیچ لینک دریافتی از طریق شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها نباید باز شود. حتی تصاویر دریافت شده از آشنایان نیز ممکن است آلوده باشد و باید پیش از باز کردن آنها اطمینان حاصل شود.
وی افزود: شهروندان این هشدار را با اطرافیان خود به اشتراک بگذارند و در صورت برداشت ناگهانی از حساب بانکی، تلفن همراه را فوراً در حالت پرواز قرار داده و بیدرنگ با مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند یا به نشانی fata.gov.ir مراجعه کنند.
در پایان، این مقام انتظامی تأکید کرد: جعل ابلاغیههای قضایی با تصویر مبهم و لینک آلوده، یکی از جدیدترین و خطرناکترین روشهای فیشینگ است که سرعت گسترش بالایی دارد و تنها با رعایت دقیق نکات ایمنی میتوان از آسیبهای آن پیشگیری کرد.
نظر شما