پلیس فتا کرمان: مراقب ویدئوهای جعلی هوش مصنوعی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عمار قهاری، گفت: در روزهای اخیر، صفحاتی در شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام با سوءاستفاده از هوش مصنوعی، اقدام به ساخت تصاویر و ویدئوهای کاملاً جعلی کردهاند که به صورت کذب به فرماندهان و مدیران پلیس و نیروهای نظامی منتسب میشود.
وی، افزود: این محتواهای جعلی، با هدف ایجاد شبهه، القای اخبار نادرست و برهمزدن آرامش روانی جامعه تولید و منتشر میشوند و هیچگونه ارتباطی با واقعیت یا مأموران و مسئولان نیروهای مسلح ندارند.
قهاری، با تأکید بر اینکه تشخیص این نوع محتواهای جعلی برای بسیاری از کاربران عادی دشوار است، تصریح کرد: بر اساس قوانین جاری کشور، تولید، انتشار و حتی بازنشر آگاهانه تصاویر و ویدئوهای جعلی منتسب به اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم بوده و پروندههای مربوطه بهصورت جدی و بدون اغماض در حال رسیدگی است.
رئیس پلیس فتا استان کرمان از شهروندان خواست پیش از انتشار هرگونه محتوا در فضای مجازی، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و از بازنشر تصاویر و ویدئوهای تأیید نشده، بهویژه موارد منتسب به پلیس، نیروهای نظامی و سایر دستگاههای رسمی خودداری کنند.
