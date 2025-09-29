  1. استانها
  2. کردستان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

محمدی: پروژه‌های عمرانی کردستان در نیمه دوم سال جان تازه می‌گیرند

محمدی: پروژه‌های عمرانی کردستان در نیمه دوم سال جان تازه می‌گیرند

سنندج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کرد با بهبود وضعیت تخصیص‌ها و دریافت منابع جدید، روند اجرای طرح‌های عمرانی در نیمه دوم سال با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی بعدازظهر دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر و دیدار با خبرنگاران این رسانه، با تشریح وضعیت بودجه‌ای دولت و نحوه تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: نسبت هزینه‌های جاری دولت به هزینه‌های عمرانی حدود ۹۰ به ۱۰ است، به‌گونه‌ای که ۹۰ درصد بودجه عمومی صرف هزینه‌هایی نظیر حقوق کارکنان، یارانه‌ها، حمایت‌های معیشتی و پرداخت‌های مربوط به دارو، گندم و سایر اقلام اساسی می‌شود.

وی افزود: دولت تنها برای خرید تضمینی گندم امسال ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پول گندم به حساب گندمکاران کردستان واریز کرده است.

وی بیان کرد: این ارقام فشار سنگینی بر بودجه وارد می‌کنند و عملاً موجب می‌شود که تخصیص‌های عمرانی، خصوصاً در بخش‌های استانی، به نیمه دوم سال موکول شود.

محمدی در ادامه با اشاره به اینکه هر ساله پروژه‌های عمرانی در نیمه دوم سال با شدت بیشتری دنبال می‌شوند، گفت: هرچند پروژه‌های ملی تاکنون به‌طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخصیص داشته‌اند، اما این درصد در پروژه‌ها متفاوت است و برخی پروژه‌ها تا ۴۰ درصد و برخی دیگر کمتر از این رقم را دریافت کرده‌اند.

محمدی: پروژه‌های عمرانی کردستان در نیمه دوم سال جان تازه می‌گیرند

وی با اشاره به سال مالی پروژه‌های عمرانی که تا پایان شهریور سال آینده ادامه دارد، بیان کرد: تا ششم مهرماه، هنوز توزیع تخصیص‌ها به‌صورت کامل عملیاتی نشده است، با این حال، تخصیص نقدی استان تا به امروز حدود ۱۳ درصد بوده و اگر دو هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اوراق اسلامی را نیز در نظر بگیریم، مجموع تخصیص به حدود ۴۶ تا ۴۷ درصد خواهد رسید.

محمدی تاکید کرد: تا زمانی که دولت تعهدات هزینه‌ای شش‌ماهه اول خود را انجام ندهد، عملاً امکان تخصیص جدی به پروژه‌های استانی وجود ندارد، اما پس از عبور از هزینه‌هایی همچون خرید گندم، روند تخصیص در نیمه دوم سال معمولاً شتاب بیشتری می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد که با تسویه هزینه‌های شش‌ماهه اول سال و تأیید نهایی خزانه، پروژه‌های استان در نیمه دوم سال، تخصیص‌های قابل قبولی دریافت کنند.

کد خبر 6606001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      👏🏻👏🏻🙏🏻

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها