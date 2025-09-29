  1. استانها
  2. بوشهر
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

معاون استاندار بوشهر:اتحاد مردم و مسئولان ما را از سختی ها عبور می‌دهد

بوشهر- معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: وفاق ملی، انسجام و اتحاد مردم و مسئولان ما را از سختی ها عبور خواهد دد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در حسینیه ثارالله سپاه امام صادق علیه السلام بوشهر اظهار کرد: انقلاب اسلامی با مسیری که امام خمینی (ره) طراحی کردند و با جان نثاری شهدا و همت و فداکاری جانبازان، آزادگان و رزمندگان، سیر تحول و پیشرفت خود را آغاز کرد و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری که استمرار راه امام است، همچنان در مسیر رشد و اعتلای خود به پیش می‌رود.

وی با اشاره به سالروز شهادت فرماندهان شهید دفاع مقدس، شهیدان فلاحی، نامجو، فکوری، کلاهدوز و جهان آرا بیان داشت: راه عزت ایران با شهادت سرداران شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه تثبیت شد و ادامه خواهد یافت.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، وی را رهبر جبهه مقاومت لبنان و نمادی از راه مبارزه با ظلم و ستم در مکتب امام خمینی معرفی کرد.

جهانیان همچنین با اشاره به انتقال بین نسلی فرهنگ ایثار و شهادت، یاد و نام شهدای دفاع ۱۲ روزه بویژه شهید هم استانی، ایمان قائدی را گرامی داشت.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره با سخنرانی عزتمندانه و با اقتدار رئیس جمهور در نشست سالانه سازمان ملل متحد در تبیین حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونسیتی که با حمایت و مشارکت آمریکا انجام شد، خاطر نشان کرد: امروزه موجودیت سازمان ملل به خاطر سکوت در برابر اینگونه اقدامات و بازیچه شدن در دست برخی کشورها با چالش جدی مواجه شده و در سخنان روسای جمهور دیگر کشورها نیز بدان اشاره شد و این موضوع نشان از اثرگذاری مواضع جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی است.

وی در پایان به ضرورت تقویت وفاق ملی، انسجام و اتحاد اشاره و بیان داشت: در استان بوشهر، همکاری و هم افزایی بسیار خوبی بین مسئولین استان برای خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به هم استانی ها وجود دارد و با قوت ادامه خواهد یافت.

