به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در حسینیه ثارالله سپاه امام صادق علیه السلام بوشهر اظهار کرد: انقلاب اسلامی با مسیری که امام خمینی (ره) طراحی کردند و با جان نثاری شهدا و همت و فداکاری جانبازان، آزادگان و رزمندگان، سیر تحول و پیشرفت خود را آغاز کرد و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری که استمرار راه امام است، همچنان در مسیر رشد و اعتلای خود به پیش می‌رود.

وی با اشاره به سالروز شهادت فرماندهان شهید دفاع مقدس، شهیدان فلاحی، نامجو، فکوری، کلاهدوز و جهان آرا بیان داشت: راه عزت ایران با شهادت سرداران شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه تثبیت شد و ادامه خواهد یافت.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، وی را رهبر جبهه مقاومت لبنان و نمادی از راه مبارزه با ظلم و ستم در مکتب امام خمینی معرفی کرد.

جهانیان همچنین با اشاره به انتقال بین نسلی فرهنگ ایثار و شهادت، یاد و نام شهدای دفاع ۱۲ روزه بویژه شهید هم استانی، ایمان قائدی را گرامی داشت.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره با سخنرانی عزتمندانه و با اقتدار رئیس جمهور در نشست سالانه سازمان ملل متحد در تبیین حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونسیتی که با حمایت و مشارکت آمریکا انجام شد، خاطر نشان کرد: امروزه موجودیت سازمان ملل به خاطر سکوت در برابر اینگونه اقدامات و بازیچه شدن در دست برخی کشورها با چالش جدی مواجه شده و در سخنان روسای جمهور دیگر کشورها نیز بدان اشاره شد و این موضوع نشان از اثرگذاری مواضع جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی است.

وی در پایان به ضرورت تقویت وفاق ملی، انسجام و اتحاد اشاره و بیان داشت: در استان بوشهر، همکاری و هم افزایی بسیار خوبی بین مسئولین استان برای خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به هم استانی ها وجود دارد و با قوت ادامه خواهد یافت.