برداشت ۱۰ هزار تن لیمو از باغات شهرستان گچساران

دوگنبدان-رئیس جهاد کشاورزی گچساران گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۰ هزار تن لیمو شیشه ای از باغات این شهرستان برداشت شود.

لیلا عطا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت لیمو ترش رقم شیشه ای در یک هزار ۱۲۳ هکتار از باغات شهرستان گچساران از اواسط شهریور ماه آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

وی از برداشت حدود ۱۰ هزار تن لیمو از باغات شهرستان خبر داد و افزود: محصول لیموترش شهرستان به استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، تهران و مصرف داخلی استان ارسال میگردد.

رئیس جهاد کشلورزی گچساران مرغوبیت محصول، طعم عالی، رنگ مناسب و ماندگاری آب لیموی گچساران از مزایای این محصول دانست و اظهار داشت: روستا های کلاغ نشین، پاکوه، بید زرد، امامزاده حعفر و آب توت از عمده مناطق تولید لیمو در این شهرستان است.

وی از کاهش برداشت لیمو شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: امسال به دلیل سرما زدگی ۵۰ تا ۷۰ درصد از میزان تولید لیمو نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

عطازاده افزود: برداشت لیمو در شهرستان بیش از ۲ هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است.

