174 هزار تن لیمو از باغات استان هرمزگان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی نقی صالحی در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری 174 هزار تن لیمو از 13 هزار سطح زیر کشت لیمو از ابتدای خرداد تا پایان شهریور برداشت شد.

به گفته وی، :بیشترین برداشت در شهرستان رودان با سطح زیر کشت بیش از هفت هزار و 800 هکتار 110 هزار تن لیمو برداشت شد، همچنین در شهرستان میناب از چهار هزار هکتار سطح زیر کشت 51 هزار تن لیمو از باغات برداشت شد و بیش از 13 هزار در دیگر شهرستان های استان به دست آمده است.

وی با اشاره به بیماری جاروی جادوگر و کاهش تولید لیمو نسبت سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته بیش از سه هزار و 600 هکتار از باغات آلوده به بیماری جادوی جاروک حذف و پاکسازی شد که علت اصلی کاهش برداشت لیمو در سالجاری بوده است.

وی خشکسالیهای مستمر را از دیگر عوامل کاهش تولید لیمو دانست و افزود: سال گذشته سطح زیرکشت لیمو بیش از 16 هزار و 600 هکتار بوده که از این میزان 224 هزارتن محصول لیمو برداشت شده است.

صالحی با اشاره به اقدامات انجام شده در باغات آلوده به بیماری جاروی جادوگر اظهار داشت: پس از حذف نقاط آلوده اقداماتی از قبیل مساعدت در استقرار و تجهیز سیستم آبیاری تحت فشار در باغات آسیب دیده امحا شده، مساعدت در تامین نهال غیرمیزبان متناسب با منطقه از قبیل مرکبات غیر از لیموترش همچون انبه، کنار، چیکو، گواوا، انواع پاجوش، نخیلات کشت بافتی از قبیل پیارم، برحی، توری، زاهدی، کریته صورت گرفت.

وی یادآور شد: مساعدت به امحای باغات و جایگزینی باغات آلوده و مبتلا شامل حذف، ریشه کنی، تسطیح نسبی، نقشه برداری و تعیین محل گوده و طراحی احداث باغ جدید و حفر چاله جهت کشت نهال از جمله حمایت ها و مساعدت های انجام شده به باغدارانی است که باغات آنها به دلیل بروز بیماری جادوی جاروک امحا شده است.