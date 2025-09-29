به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در نشست با سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، معاونان و روسای تشکلهای گردشگری و کارشناسان این مجموعه، تأکید کرد: رویدادها باید با رویکردی جامع، هم گذشتهنگر و هم آیندهنگر طراحی شوند.
او سه محور اصلی را نیازمند توجه ویژه در برنامهریزیهای استان دانست که شامل استفاده حداکثری از ظرفیتهای دریایی، توسعه گردشگری و تقویت صنایعدستی است.
عبادیزاده با بیان اینکه هرمزگان با ۱۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، بزرگترین سهم را از سواحل کشور دارد، اضافه کرد: این ظرفیت عظیم در عرصههای علمی، حملونقل و ارتباطات بینالمللی تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. لازم است وزارت علوم رشتههای علوم و فنون دریایی و حملونقل را در هرمزگان ایجاد و توسعه دهد تا نیازهای این بخش مهم برطرف شود.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری دریایی، جزایر و سواحل استان میتوانند به بزرگترین جاذبههای کشور در جنوب تبدیل شوند. این مهم نیازمند برنامهریزی برای زیباسازی سواحل، ایجاد زیرساختهای گردشگری و برقراری ارتباط دریایی منظم میان بندرعباس، بندرلنگه و سایر جزایر است.
عبادیزاده در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت توسعه گردشگری هوایی تاکید کرد و گفت: فرودگاههای کوچک و بزرگ استان، ظرفیت بالایی برای ایجاد مسیرهای پروازی به جزایر و نقاط گردشگری دارند که با سرمایهگذاری در ناوگان هواپیماهای کوچک میتوان این بخش را فعال کرد.
او با انتقاد از اینکه بندرعباس هنوز به ایستگاه گردشگری تبدیل نشده، تصریح کرد: مرکز استان باید از حالت گذرگاهی خارج شود و به مکانی برای توقف و اقامت گردشگران تبدیل گردد. ایجاد جذابیتهای شهری، احیای ظرفیتهای مغفول و جذب سرمایهگذار برای پروژههای گردشگری میتواند این هدف را محقق کند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان، محور سوم سخنان خود را به صنایعدستی اختصاص داد و گفت: بندرعباس از سوی یونسکو به عنوان «شهر خلاق صنایعدستی» شناخته شده و لازم است برای حفظ این جایگاه، همه دستگاهها از هنرمندان و پیشکسوتان حمایت کنند، رشتههای دانشگاهی مرتبط توسعه یابد و مراکز عرضه و صادرات محصولات صنایعدستی فعال شوند.
او تاکید کرد: اگر این بخشها تقویت نشود، خطر از دست دادن میراث سنتی و جایگاه جهانی بندرعباس وجود دارد. همه باید کمک کنند تا هرمزگان نه تنها شهر خلاق بلکه «استان خلاق صنایعدستی و گردشگری» باشد.
