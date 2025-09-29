به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به اجرای ۲۰ پروژه گردشگری و ثبت بیش از ۷ میلیون شب‌اقامت در سال گذشته، گفت: ظرفیت‌های دریایی و صنایع‌دستی استان با ایجاد بازارچه‌های دائمی و مدیریت بهتر سفر به جزایر، به‌طور جدی توسعه می‌یابد.

وی، اظهار کرد: در حوزه گردشگری اقتصاد دریایی، زیرساخت‌هایی برای عموم مردم ایجاد شده و ۲۰ پروژه در استان اجرا شده که بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

او با اشاره به تلاش برای مدیریت سفر در جزیره هرمز، افزود: پلتفرم‌هایی برای کنترل جمعیت و کاهش چالش‌های گردشگری در این مقصد ارائه شد، اما به دلیل برخی کمبودها و موانع، اجرای کامل آن محقق نشد و امیدواریم امسال با برنامه‌ریزی بهتر، این مدیریت به‌طور مؤثر انجام شود.

رئیسی برگزاری رویدادهای گردشگری را از مهم‌ترین ابزارهای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: در سال گذشته بیش از ۷ میلیون شب‌اقامت در هرمزگان ثبت شد که از این میزان بیش از ۴ میلیون سفر دریایی بوده است؛ این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه گردشگری دریایی در استان است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان ادامه داد: برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری دریایی، دوره‌های آموزشی ویژه جوامع محلی برگزار شد تا بتوانند به شکل بهتر و با چالش‌های کمتر به پذیرایی از گردشگران بپردازند.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی نیز گفت: حدود ۸۵ هزار صنعتگر در استان فعالیت دارند و تاکنون بیش از ۵ هزار مجوز صادر شده است.

رئیسی با اشاره به جذب اعتبارات ملی و استانی خاطرنشان کرد: اعتبارات برای توسعه اقتصاد گردشگری و صنایع‌دستی استان کافی نیست، اما تلاش می‌کنیم با ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در مرکز استان و راه‌اندازی مراکز فروش در شهرستان‌ها، محصولات فرهنگی و هنری هرمزگان را به بازارهای ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.