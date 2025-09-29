  1. استانها
رئیسی: ۸۵ هزار نفر در حوزه صنایع دستی هرمزگان فعالیت می‌کنند

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی گفت: حدود ۸۵ هزار صنعتگر در حوزه صنایع دستی در استان هرمزگان فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به اجرای ۲۰ پروژه گردشگری و ثبت بیش از ۷ میلیون شب‌اقامت در سال گذشته، گفت: ظرفیت‌های دریایی و صنایع‌دستی استان با ایجاد بازارچه‌های دائمی و مدیریت بهتر سفر به جزایر، به‌طور جدی توسعه می‌یابد.

وی، اظهار کرد: در حوزه گردشگری اقتصاد دریایی، زیرساخت‌هایی برای عموم مردم ایجاد شده و ۲۰ پروژه در استان اجرا شده که بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

او با اشاره به تلاش برای مدیریت سفر در جزیره هرمز، افزود: پلتفرم‌هایی برای کنترل جمعیت و کاهش چالش‌های گردشگری در این مقصد ارائه شد، اما به دلیل برخی کمبودها و موانع، اجرای کامل آن محقق نشد و امیدواریم امسال با برنامه‌ریزی بهتر، این مدیریت به‌طور مؤثر انجام شود.

رئیسی برگزاری رویدادهای گردشگری را از مهم‌ترین ابزارهای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: در سال گذشته بیش از ۷ میلیون شب‌اقامت در هرمزگان ثبت شد که از این میزان بیش از ۴ میلیون سفر دریایی بوده است؛ این آمار نشان‌دهنده جایگاه ویژه گردشگری دریایی در استان است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان ادامه داد: برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری دریایی، دوره‌های آموزشی ویژه جوامع محلی برگزار شد تا بتوانند به شکل بهتر و با چالش‌های کمتر به پذیرایی از گردشگران بپردازند.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی نیز گفت: حدود ۸۵ هزار صنعتگر در استان فعالیت دارند و تاکنون بیش از ۵ هزار مجوز صادر شده است.

رئیسی با اشاره به جذب اعتبارات ملی و استانی خاطرنشان کرد: اعتبارات برای توسعه اقتصاد گردشگری و صنایع‌دستی استان کافی نیست، اما تلاش می‌کنیم با ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در مرکز استان و راه‌اندازی مراکز فروش در شهرستان‌ها، محصولات فرهنگی و هنری هرمزگان را به بازارهای ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

