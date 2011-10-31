به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی از احداث بازارچه بزرگ صنایع‌دستی در قم خبر داد و گفت: احداث بازارچه صنایع‌دستی از جمله مصوبات سفر رهبری به قم است که با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان ساخته می‌شود.



وی اضافه کرد: مطالعات این طرح انجام شده و با توجه به کمبود امکانات و بالا بودن قیمت در حال حاضر جانمایی این مکان برای احداث بازارچه صنایع‌دستی در دست پیگیری است.



ارجمندی یادآور شد: احداث این بازارچه گام موثری در زمینه اشتغال و رونق صنایع‌دستی در سطح استان خواهد داشت و می‌توان در این زمینه از ظرفیت‌های موجود در استان استفاده کرد.



وی در ادامه با اشاره به مصوبات سفر رهبری مبنی بر احداث کمپینگ ویژه زائرین گفت: با توجه به ظرفیت‌های خوب گردشگری و اقامت مسافران با ماندگاری کوتاه در استان قم وجود کمپینگ اقامتی برای مسافران و زائران خارجی یکی از ضرورت‌های گردشگری در استان است.



مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم افزود: به منظور ساماندهی بهتر مسافرانی که برای زیارت و گردش وارد استان قم می‌شوند، وجود کمپینگ می‌تواند تاثیری خوب و نقشی اساسی در ساماندهی بهتر زائران محسوب شود.



ساخت کمپینگ با اعتبار پنج میلیارد تومان از محل مصوبات سفر رهبری به قم



وی تصریح کرد: طبق مصوبه رهبری این کمپینگ با هزینه‌ای بالغ بر پنج میلیارد تومان در استان قم ساخته خواهد شد.



ارجمندی با بیان اینکه طرح ساخت سه کمپینگ اقامتی را در دستور کار سفر مقام معظم رهبری قرار دادیم، اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال مکان مناسبی برای احداث این کمپینگ اقامتی بوده تا مسافران و زائرانی که برای چند ساعت و یا چند شبانه روز در استان اقامت دارند، بتوانند به راحتی در استان تردد کنند.

