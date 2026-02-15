به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمد مهرابی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۹ تهران با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های ساماندهی پسماند اظهار داشت: در راستای ارتقای بهداشت محیط، صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه پسماند، عملیات جمع‌آوری پسماند خشک غیرمجاز در سطح ناحیه ۳ به اجرا درآمد.

وی افزود: این اقدام با همکاری اداره مدیریت پسماند منطقه و عوامل اجرایی شهرداری ناحیه ۳ انجام شد که طی آن ۴۲۴۰ کیلوگرم پسماند خشک غیرمجاز توسط ۹ دستگاه کامیون از سطح معابر و نقاط شناسایی‌شده جمع‌آوری و منتقل شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ با تأکید بر تداوم این‌گونه اقدامات خاطرنشان کرد: برخورد با مراکز و فعالیت‌های غیرمجاز جمع‌آوری و دپوی پسماند با جدیت ادامه خواهد داشت و شهروندان نیز می‌توانند با گزارش موارد مشابه، مدیریت شهری را در حفظ پاکیزگی و سلامت محیط شهری یاری کنند.