رضایی: درصد شیوع سکته قلبی در اصفهان بیش از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضایی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز جهانی قلب اظهار داشت: بیماری های قلبی عروقی قاتل شماره یک در جهان هستند و سالانه ۲۰.۵ میلیون نفر را به کام مرگ می کشند.

وی با بیان اینکه سه چهارم مرگ های قلبی عروقی در کشورهای با درآمد اقتصادی کم یا متوسط می باشند، افزود: در جهان از هر سه مرگ یک مرگ به علت بیماری قلبی عروقی اتفاق می افتد.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: در ایران از هر ۲.۵ مرگ یک نفر به علت بیماری های قلبی عروقی می باشد که در ۸۰ درصد موارد بیماری قلبی و سکته مغزی قابل پیشگیری هستند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ از ۲۳ هزار و۱۸۱ مرگ ثبت شده در استان اصفهان، ۸ هزار و۸۵۱ نفر بعلت بیماریهای قلبی عروقی بوده است که (معادل ۲/۳۸ درصد از کل مرگ های استان) است.

رضایی خاطرنشان کرد: درصد شیوع سکته های قلبی در سال ۱۴۰۰ در کشور ۷.۶ درصد است که این شاخص در استان اصفهان برابر با ۷.۷ درصد می باشد.

وی درصد شیوع سکته قلبی در مردان را برابر با ۶۸/۸ درصد و در زنان ۹۵/۶ درصد خواند که این آمار در روستاها بیش از شهرهای کشور است بطوری که بنابر آمار این رقم ۷/۴ در روستاها و در شهرها برابر با ۱/۸ درصد است.

وی همچنین درصد شیوع سکته مغزی در سال ۱۴۰۰ را در کشور برابر با ۴/۱ درصد است خواند وگفت: این شاخص در استان اصفهان ۶۳/۱ درصد، در مردان برابر با ۱۳/۲ درصد و در زنان برابر با ۲۴/۱ درصد، در روستاها ۳۸/۱ درصد و در شهرها ۶۶/۱ درصد ثبت شده‌است.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: مهم‌ترین عوامل خطر رفتاری بیماری قلبی و سکته مغزی شامل الگوی غذایی ناسالم، عدم فعالیت بدنی، مصرف دخانیات، مصرف الکل است که میزان مرگ منتسب به این عوامل خطر ۷۴/۱۶۲ مرگ در هر صد هزار نفر است.

وی با اعلام اینکه سیگار خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی را ۲ تا ۴ برابر می کند که کاهش سن مصرف سیگار، مصرف قلیان و افزایش شیوع در زنان در چند دهه اخیر سرعت ابتلا به این بیماری را در زنان افرایش داده است، گفت: اختلالات اضطرابی و استرس، آلودگی هوا، اثرات عوامل خطر رفتاری ممکن است در افراد به صورت عوامل خطر متابولیک از جمله فشار خون بالا، افزایش قند خون، افزایش چربی خون، اضافه وزن و چاقی ظاهر شود.