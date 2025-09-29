الهام کیهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیان اینکه درد سینه کودکان بیشتر علل غیرقلبی بوده و ارزیابی سریع آن ضروری است، گفت: شایعترین علت درد سینه در کودکان معمولاً ناشی از مشکلات غیرقلبی است و بیشتر موارد به زمینههای گوارشی یا علائم تنفسی مربوط میشود.
وی افزود: در صورتی که درد سینه به صورت ناگهانی و شدید، مانند احساس خنجر خوردن، به ویژه در حین ورزش رخ دهد، ضروری است کودک هرچه سریعتر تحت ارزیابی فوق تخصص قلب کودکان قرار گیرد.
کیهانیان همچنین تاکید کرد: اگر در سابقه خانوادگی کودک مواردی مانند بیماری قلبی، مرگ ناگهانی، استفاده از دستگاه ضربانساز قلب یا سابقه ناشنوایی وجود داشته باشد، پیگیری و ارزیابی دقیقتر ضرورت دارد.
نظر شما