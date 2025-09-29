  1. استانها
ایزدی: ۴۷ هزار گردشگر خارجی امسال به مازندران سفر کردند

بابل - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از سفر ۸۰ هزار گردشگر خارجی طی سال گذشته به استان خبر داد و گفت: بیش از ۴۷ هزار گردشگر خارجی امسال سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی در همایش تحول پایداردر صنعت گردشگری در بابل از سفر ۸۰ هزار گردشگر خارجی پارسال به استان خبر داد و گفت: بیش از ۴۷ هزار گردشگر خارجی امسال به مازندران سفر کردند.

ایزدی احیای بناهای تاریخی را برای جذب گردشگران از برنامه‌های این اداره کل بیان کرد و افزود: چندین موافقت اصولی برای توسعه فعالیت گردشگری در سواحل و تقویت اقتصاد دریا محور صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از سه هزار اثر تاریخی در مازندران وجود دارد گفت: تاکنون ۸۰۰ اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه برای توسعه گردشگری باید فرهنگ این صنعت در ذهن مردم و مسئولان نهادینه شود، افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری، تلاش‌های مناسبی برای حفظ و نگهداری اماکن میراثی استان انجم شده است.

