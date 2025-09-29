  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵

حضور کاروان صمود در بندر چابهار

چابهار - کاروان کشتی صمود که از میدان فلسطین تهران حرکت کرده بود؛ امروز به بندر چابهار رسید.

