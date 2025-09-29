https://mehrnews.com/x399wj ۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵ کد خبر 6606341 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵ حضور کاروان صمود در بندر چابهار چابهار - کاروان کشتی صمود که از میدان فلسطین تهران حرکت کرده بود؛ امروز به بندر چابهار رسید. دریافت 22 MB کد خبر 6606341 کپی شد مطالب مرتبط کاروان «صمود» به بندر چابهار رسید توزیع ۱۸۵ هزار بسته لوازمالتحریر در سیستان و بلوچستان آغاز شد یادواره شهدای نیکشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد برچسبها کاروان صمود بندر چابهار فلسطین
