یادواره شهدای نیکشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد

نیکشهر - یادواره شهدای نیکشهر به مناسب هفته دفاع مقدس، با حضور جمعی از مسئولان و مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه یادواره شهدای شهرستان نیکشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور فرمانده سپاه سلمان استان و جمعی از مسئولان شهرستانی و حضور پر شور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و شهدای هشت سال دفاع مقدس، از خانواده شهدای شهرستان نیکشهر تقدیر به عمل آمد.

سردار احمد شفاهی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان که سخنران این برنامه بود، نقش علما، بزرگان قبایل و طوایف را در تقویت آرامش و امنیت استان، نقش کلیدی خواند و ابراز داشت: بزرگان وظیفه دارند تا نسل های جوان را با نیاکان و رشادت های شهدا و سیره و منش آنان آشنا سازند تا یاد و خاطره آنها در مسیر پر پیچ و خم تاریخ فراموش نشود.

