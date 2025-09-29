یادواره شهدای نیکشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه یادواره شهدای شهرستان نیکشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور فرمانده سپاه سلمان استان و جمعی از مسئولان شهرستانی و حضور پر شور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و شهدای هشت سال دفاع مقدس، از خانواده شهدای شهرستان نیکشهر تقدیر به عمل آمد.

سردار احمد شفاهی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان که سخنران این برنامه بود، نقش علما، بزرگان قبایل و طوایف را در تقویت آرامش و امنیت استان، نقش کلیدی خواند و ابراز داشت: بزرگان وظیفه دارند تا نسل های جوان را با نیاکان و رشادت های شهدا و سیره و منش آنان آشنا سازند تا یاد و خاطره آنها در مسیر پر پیچ و خم تاریخ فراموش نشود.