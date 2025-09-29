به گزارش خبرنگار مهر، مراسم توزیع ۱۸۵ هزار بسته لوازم التحریر به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیرین نیک اندیش صبح دوشنبه همزمان با هفته دوم آغاز سال تحصیلی جدید، در شهر زاهدان برگزار شد.
در این مراسم معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه ماندگارترین کار خیر، کمک به شکوفایی استعداد دانشآموزان است، اظهار داشت: ساختن آینده یک جامعه از طریق حمایت از دانشآموزان، اثری چند نسلی دارد.
حبیبالله آسوده افزود: جشن عاطفهها فرصتی برای خیراندیشی و آیندهسازی ایران عزیز است.
۲۳ درصد دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی مربوط به سیستان و بلوچستان است
به گفته آسوده، حدود ۸۳۰ هزار دانشآموز در سراسر کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند که ۲۳ درصد از این تعداد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.
امسال حدود ۸۵۰ هزار بسته تحصیلی در کشور توزیع میشود که بیش از ۶۰ درصد آن با مشارکت مردم خیراندیش تأمین شده است.
وی این امر را نشانه نگاه خردمندانه و نوعدوستانه مردم ایران دانست و تأکید کرد: مردم و مسئولین جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا هیچ خانوادهای در فقر نماند و جای رخنه دشمن مسدود شود.
۱۸۵ هزار قدم بسوی دانایی در سیستان و بلوچستان
همچنین در بخشی دیگر از این مراسم، مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان، از توزیع ۱۸۵ هزار بسته لوازمالتحریر در این استان خبر داد و آن را نمادی از ۱۸۵ هزار لبخند بر لبان کودکان و نوجوانان و گامی بزرگ بسوی دانایی توصیف کرد.
محمدرضا میری، افزود: این رویداد برای اولین بار در تاریخ کمیته امداد استان اتفاق افتاده و مرهون همت خیرین، نوعدوستان و ستاد مرکزی کمیته امداد است.
میری هدف از این اقدام را تأثیرگذاری ماندگار در اذهان عمومی، شفافسازی و اعتمادسازی در جامعه عنوان کرد و گفت: مردم باید بدانند که ماحصل اعتماد آنان به کمیته امداد چه بوده است.
۱۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند
وی همچنین به دستاوردهای آموزشی استان اشاره کرد و بیان داشت: امسال سیستان و بلوچستان بالاترین میزان قبولی در دانشگاه فرهنگیان، رشتههای خاص و مدارس سمپاد را به خود اختصاص داده است. همچنین با تلاش آموزش و پرورش، حدود ۱۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل، از جمله ۲ هزار نفر از جامعه هدف کمیته امداد، به چرخه آموزش بازگشتهاند.
میری تأکید کرد: جامعه پویا در گرو آموزش است و رسالت ما حمایت جدی از آموزش فرزندان این مرز و بوم است.
این اقدامات در راستای تقویت بنیادهای آموزشی و کاهش فقر در استان انجام شده و نشاندهنده عزم محلی برای آیندهسازی از طریق حمایت از دانشآموزان است.
نظر شما