قاسمی: دو اخطاریه زیست‌محیطی برای معادن شهرستان خمیر صادر شد

بندرعباس- رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر از صدور دو اخطاریه زیست‌محیطی در معادن شهرستان بندرخمیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازدید میدانی از معادن شهرستان خمیر، دو معدن شن و ماسه و سنگ گچ به دلیل ایجاد آلایندگی هوا و عدم رعایت ضوابط محیط زیستی، اخطاریه دریافت کردند.

این اقدامات با هدف کاهش اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر کیفیت هوا، جلوگیری از پخش ذرات معلق و حفاظت از سلامت جوامع محلی و اکوسیستم‌های طبیعی انجام شده است.

بازدیدهای مستمر و پایش علمی این اداره نشان می‌دهد که فعالیت‌های معدنی بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی می‌تواند منجر به فرسایش خاک، آلودگی هوا و تأثیرات منفی بر گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه شود.

حجت قاسمی رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر، در این خصوص اظهار کرد: صدور اخطاریه‌ها اقدامی پیشگیرانه و ضروری در راستای اجرای قوانین و مقررات محیط زیست است و به صاحبان معادن این فرصت داده می‌شود تا ضمن اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری، اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های خود را به حداقل برسانند.

وی همچنین بر اهمیت همکاری معادن و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و افزود: پایداری زیستگاه‌ها و کاهش آلاینده‌ها تنها با مشارکت فعال مردم، صاحبان معادن و سازمان‌های نظارتی ممکن است.

رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر بیان کرد: پایش معادن ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلف زیست‌محیطی با جدیت پیگیری و با توجه به مقررات قانونی، برخورد خواهد شد.

