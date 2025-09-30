به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازدید میدانی از معادن شهرستان خمیر، دو معدن شن و ماسه و سنگ گچ به دلیل ایجاد آلایندگی هوا و عدم رعایت ضوابط محیط زیستی، اخطاریه دریافت کردند.

این اقدامات با هدف کاهش اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر کیفیت هوا، جلوگیری از پخش ذرات معلق و حفاظت از سلامت جوامع محلی و اکوسیستم‌های طبیعی انجام شده است.

بازدیدهای مستمر و پایش علمی این اداره نشان می‌دهد که فعالیت‌های معدنی بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی می‌تواند منجر به فرسایش خاک، آلودگی هوا و تأثیرات منفی بر گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه شود.

حجت قاسمی رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر، در این خصوص اظهار کرد: صدور اخطاریه‌ها اقدامی پیشگیرانه و ضروری در راستای اجرای قوانین و مقررات محیط زیست است و به صاحبان معادن این فرصت داده می‌شود تا ضمن اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری، اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های خود را به حداقل برسانند.

وی همچنین بر اهمیت همکاری معادن و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و افزود: پایداری زیستگاه‌ها و کاهش آلاینده‌ها تنها با مشارکت فعال مردم، صاحبان معادن و سازمان‌های نظارتی ممکن است.

رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر بیان کرد: پایش معادن ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلف زیست‌محیطی با جدیت پیگیری و با توجه به مقررات قانونی، برخورد خواهد شد.