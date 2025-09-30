سریال «کاراگاه ویژه» در انتظار تولید؛ همبستگی ملی را پررنگ کردیم

علی باقری نویسنده که نگارش چند تله فیلم و فیلم کوتاه را بر عهده داشته است از نوشتن یک فیلمنامه سریالی خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: فیلمنامه یک مجموعه پلیسی ۲۰ قسمتی را نوشته ام که شامل چهار داستان مجزا است و هر داستان در قالب پنج قسمت سرگذشت پلیسی را بازگو میکند که در اداره آگاهی مشغول به کار است.
وی اضافه کرد: این شخصیت درگیر چالشهایی میشود که در جامعه رخ میدهد؛ از سرقت خودرو تا جرم های فضای مجازی. این مأمور اداره آگاهی با دشواریها و چالشهای متداول مواجه میشود اما روایت قصه متفاوت است. هرچند با برخی کلیشهها روبهرو هستیم اما داستان نو و بهروز است چراکه رویدادهای آن بر اساس جرائم و خلافهایی طراحی شدهاند که در جامعه امروز در حال وقوع و بهروز شدن هستند. به عنوان مثال به جرایمی مانند کلاهبرداری با کارتهای اینترنتی یا کارتهای موسوم به «حبابدار» اشاره شده است که پلیس فتا نیز درگیر آن است.
این نویسنده درباره شخصیت کاراگاه عنوان کرد: شخصیتپردازی پلیس در این مجموعه به گونهای است که اگرچه در وظایف رسمی خود در اداره حرفه ای پیش می رود اما در زندگی شخصیاش چندان منضبط نیست. ما کوشیدهایم این وجه را نیز به نمایش بگذاریم و او را مثل افراد عادی و شخصیتی خاکستری نشان دهیم.
وی درباره تمایز این اثر با دیگر آثار پلیسی گفت: تلاش کردهایم علاوه بر نمایش نقش پلیس، همبستگی و همدلی مردم را نیز نشان دهیم. در برخی مواقع که پلیس حضور ندارد، مردم خود به نوعی نقش پلیس را ایفا میکنند و به یاری یکدیگر میشتابند. این وجه، اتفاقی تازه در روایت داستان به شمار میرود.
وی درباره عنوان اثر گفت: نام موقت مجموعه «کارگاه ویژه» است که قرار است برای تولید در تلویزیون توسط تهیه کننده و کارگردان مراحل روتین را بگذراند.
باقری در پایان درباره سابقه فعالیتهایش، توضیح داد: پیش از این بیشتر فیلمنامه فیلمهای کوتاه نوشتهام که برخی هم در جشنواره ها حضور داشته اند. این فیلمنامه پلیسی، دومین سریال تلویزیونی من محسوب میشود. سریال اول ساخته نشد و در مرحله پیشتولید و جذب سرمایهگذار باقی ماند. دومین سریال نیز با برخی چالشها از جمله وقفه ناشی از جنگ ۱۲ روزه مواجه شد، اما قرار است وارد مرحله تولید شود.
نظر شما