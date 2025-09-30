https://mehrnews.com/x399JD ۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸ کد خبر 6606847 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸ مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در زاهدان برگزار شد زاهدان - مراسم نخستین سالگرد سید حسن نصرالله با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولان در شهر زاهدان برگزار شد. دریافت 87 MB کد خبر 6606847 کپی شد مطالب مرتبط سردار مارانی: وحدت شیعه و سنی در ایران الگویی برای جهان اسلام است لکزایی: مدارس سنگی در سیستان و بلوچستان جمع آوری می شود اسحاقی: بیش از ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شد برچسبها زاهدان سیدحسن نصرالله مسجد
نظر شما