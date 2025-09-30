  1. استانها
مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در زاهدان برگزار شد

زاهدان - مراسم نخستین سالگرد سید حسن نصرالله با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولان در شهر زاهدان برگزار شد.

