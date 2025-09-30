به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خبیری صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: کشت سیب‌زمینی بذری رقم «فونتانه» در سطح چهار هکتار از اراضی بخش ماژان، چاه قنبر شکوفه انجام شد.

وی با بیان اینکه رقم فونتانه از نوع نیمه‌دیررس بوده و حدود ۱۰۰ روز برای رسیدن به مرحله برداشت نیاز دارد، افزود: این محصول در اوایل مردادماه کشت شده و پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول آبان‌ماه برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف ادامه داد: ارقام سیب‌زمینی به سه دسته زودرس، متوسط‌رس و دیررس تقسیم می‌شوند که رقم کشت‌شده در این اراضی در گروه نیمه‌دیررس قرار دارد.

به گفته وی، اجرای این طرح گامی مهم در جهت خودکفایی تولید بذر سیب‌زمینی و ارتقاء بهره‌وری کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.

خبیری گفت: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار کشاورزی در خراسان جنوبی و الگویی برای سایر شهرستان‌های استان باشد.