۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

کشت موفق سیب‌زمینی بذری «فونتانه» در خوسف؛ الگویی برای خودکفایی

بیرجند- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: برای نخستین‌بار در این شهرستان، کشت سیب‌زمینی بذری رقم «فونتانه» در سطح چهار هکتار از اراضی بخش ماژان، چاه قنبر شکوه انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خبیری صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: کشت سیب‌زمینی بذری رقم «فونتانه» در سطح چهار هکتار از اراضی بخش ماژان، چاه قنبر شکوفه انجام شد.

وی با بیان اینکه رقم فونتانه از نوع نیمه‌دیررس بوده و حدود ۱۰۰ روز برای رسیدن به مرحله برداشت نیاز دارد، افزود: این محصول در اوایل مردادماه کشت شده و پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول آبان‌ماه برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف ادامه داد: ارقام سیب‌زمینی به سه دسته زودرس، متوسط‌رس و دیررس تقسیم می‌شوند که رقم کشت‌شده در این اراضی در گروه نیمه‌دیررس قرار دارد.

به گفته وی، اجرای این طرح گامی مهم در جهت خودکفایی تولید بذر سیب‌زمینی و ارتقاء بهره‌وری کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.

خبیری گفت: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار کشاورزی در خراسان جنوبی و الگویی برای سایر شهرستان‌های استان باشد.

