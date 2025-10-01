به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح سرشماری زنبورستان‌ها در سطح استان خبر داد و افزود: در این سرشماری، داده‌هایی شامل تعداد و نوع کلنی‌ها، ظرفیت تولید، محصولات جانبی مانند ژل رویال، بره موم، گرده گل، موم و زهر زنبور، نوع و نژاد زنبورعسل و همچنین مشخصات بهره‌برداران نظیر سن، جنسیت و سطح سواد، در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: امسال علاوه بر این موارد، تجهیزات مورد استفاده زنبورداران نیز بررسی می‌شود تا تصویری دقیق‌تر از زیرساخت‌های تولید در این بخش به دست آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه جابجایی کندوهای زنبور عسل در طول اجرای طرح، اظهار داشت: اجرای دقیق این سرشماری می‌تواند ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های هدفمند برای ارتقای بهره‌وری، حمایت از زنبورداران و توسعه صادرات محصولات زنبور عسل باشد.

اسفندیاری با بیان اینکه این استان با برخورداری از پوشش گیاهان دارویی مناسب، دارای کیفی‌ترین محصول عسل کشور است، گفت: بر اساس آمارهای پیشین، ۶۷۴ زنبورستان در سطح استان فعال بوده و بیشترین تعداد آن‌ها در شهرستان بیرجند و پس از آن در شهرستان‌های خوسف و قائن قرار دارند.

وی تولید عسل طبیعی و محصولات جانبی آن را عاملی مهم در اقتصاد خانوارهای روستایی دانست و افزود: این تولیدات در سال‌های اخیر با افزایش تقاضا و توجه به کیفیت، به یکی از محورهای توسعه پایدار کشاورزی در استان تبدیل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هدف از اجرای این طرح را احصای اطلاعات و آمار تولیدات بخش زنبورداری عنوان کرد و گفت: این عملیات با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و از طریق بازدید و ثبت اطلاعات در سامانه جامع پهنه‌بندی کشاورزی انجام می‌شود.

اسفندیاری بیان کرد: ارائه هرگونه خدمات به زنبورداران در طول سال، منوط به شرکت در سرشماری و ثبت اطلاعات در این بازه زمانی است.

وی از تمامی پرورش‌دهندگان زنبور عسل خواست در صورت عدم شرکت در سرشماری سال گذشته، برای تکمیل فرم خوداظهاری به مدیریت‌ها یا مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.