به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آغاز سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورا با اشاره به دستور جلسه امروز گفت: در ابتدا موضوع انتصاب سه نفر از قائم‌مقامان حساب مطرح است که شورا باید آن را بررسی و تأیید کند. سپس سازمان گردشگری مورد بحث قرار می‌گیرد و همچنین آیین‌نامه معاملات مالی شهرداری تهران که به دلیل ضرورت سرعت عمل، احتمالاً زودتر از دستور اصلی مطرح خواهد شد تا شرکت‌های شهرداری بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

چمران با اشاره به اینکه امروز در تقویم کشور روز ناشنوایان است، تأکید کرد: موضوع ناشنوایان و به‌طور کلی کودکان استثنایی یکی از مسائل مهم شهر تهران است. برای این عزیزان در حوزه حمل‌ونقل، شهرداری اقدام ویژه‌ای انجام داده که از دو سال گذشته در دوره ششم شورا آغاز شده است. طبق این طرح، سرویس‌های رفت‌وآمد مدارس کودکان استثنایی به‌طور کامل توسط شهرداری تقبل شده و شورا اعتبار لازم را پیش‌بینی کرده است. اکنون این سرویس‌ها هم برای دانش‌آموزان و هم همراهانشان عملیاتی شده است.

وی درباره پروژه نواب نیز اظهار داشت: این پروژه در قالب مشارکت با مردم تعریف شده بود و جزئیات آن باید توسط سازمان مشارکت‌ها توضیح داده شود. آنچه مربوط به شورا بوده تصویب شده و اکنون ادامه مسیر نیازمند تصویب هیئت دولت است.

رئیس شورا در پاسخ به مطالبه مردم درباره سختی کار آتش‌نشانان گفت: سختی کار موضوعی است که باید در هیئت دولت تصویب شود. ما در شورا هر آنچه لازم بوده انجام داده‌ایم. آتش‌نشانان قهرمانانه ایثار می‌کنند، همان‌طور که در حادثه پلاسکو دیدیم. پس از آن حادثه، بودجه مناسبی برای خرید تجهیزات پیش‌بینی شد که اکنون نتایجش در حال اجراست. قرار بود بخشی از این تجهیزات تا پایان مهرماه وارد کشور شود و به گفته مسئولان حمل دریایی آن انجام شده است.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دست‌فروشی و سد معبر اشاره کرد و گفت: قانوناً محل عبور و مرور مردم، محل کسب و کار نیست. حتی اگر برخی به دلیل مشکلات اقتصادی به دست‌فروشی روی بیاورند، باز هم اشغال پیاده‌روها و معابر قابل قبول نیست. متأسفانه در بعضی مناطق مثل خیابان خواجه‌نصیر شاهد هستیم که دست‌فروشان و وانت‌بارها عملاً مسیر را مسدود می‌کنند. اینها همه مصداق سد معبر است که شرعاً و قانوناً ممنوع است.

وی در خصوص بیمارستان‌هایی که هنوز زیر بار اجرای الزامات ایمنی آتش‌نشانی نرفته‌اند نیز گفت: چهار بیمارستان از جمله یافت‌آباد و امام تاکنون همکاری نکرده‌اند. کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست و در صورت اطمینان از عدم اجرای وظایف، موضوع را رسانه‌ای خواهیم کرد.