  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

ترکیه به محدودیت شبکه‌های اجتماعی پایان داد

امروز اعلام شد که شبکه‌های اجتماعی مطرح که از روز گذشته در ترکیه از دسترس خارج شده بودند، مجدداً در دسترس کاربران قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته نت‌بلاکس (NetBlocks)، نهاد رصد اینترنت، اعلام کرد که دسترسی به چندین پلتفرم محبوب آنلاین از جمله ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تیک‌تاک و واتساپ در ترکیه محدود شده است.

این محدودیت‌ها همزمان با فراخوان حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه برای برگزاری تجمعات مردمی و اعتراضات رخ داد که پس از برپایی موانع امنیتی توسط پلیس در اطراف دفتر مرکزی این حزب در استانبول آغاز شد.

نت‌بلاکس تأکید کرد که این اقدام محدودسازی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، احتمالاً به منظور کنترل جریان اطلاعات و مدیریت تجمعات سیاسی صورت گرفته است.

با این حال، امروز اعلام شد که شبکه‌های اجتماعی مطرح که از روز گذشته در ترکیه از دسترس خارج شده بودند، مجدداً در دسترس کاربران قرار گرفته‌اند.

کد خبر 6584620
مهتاب چابوک

