۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

آسمانی صاف و جوی پایدار در یزد پیش‌بینی می‌شود

آسمانی صاف و جوی پایدار در یزد پیش‌بینی می‌شود

یزد- بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴، استان یزد شاهد جوی پایدار و هوایی عمدتاً صاف و گرم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، امروز در سراسر استان یزد آسمانی صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

سرعت باد در بیشتر ساعات روز ملایم تا متوسط بوده و شاخص کیفیت هوا در مرکز استان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین با کاهش تدریجی دما در ساعات شب، شرایط برای فعالیت‌های شبانه مساعد خواهد بود و وزش باد در ساعات پایانی شب کاهش‌یافته و رطوبت نسبی اندکی افزایش می‌یابد.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) هوایی گرم و خشک با وزش باد ملایم؛ دمای روز تا ۳۹ درجه و شب تا ۲۵ درجه و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) هوای گرم با احتمال افزایش غبار رقیق؛ دمای روز تا ۳۷ درجه و شب تا ۲۴ درجه و در مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) خنک‌ترین منطقه استان؛ دمای روز تا ۳۴ درجه و شب تا ۲۳ درجه پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان (تفت، نیر) هوای معتدل با دمای روز تا ٣۴ درجه و شب تا ۲۵ درجه و برای مرکز استان (شهر یزد) گرم‌ترین نقطه با دمای روز تا ٣٩ درجه؛ شب تا ۲۶ درجه با آسمانی صاف و کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.

