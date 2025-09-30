به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، امروز در سراسر استان یزد آسمانی صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
سرعت باد در بیشتر ساعات روز ملایم تا متوسط بوده و شاخص کیفیت هوا در مرکز استان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
همچنین با کاهش تدریجی دما در ساعات شب، شرایط برای فعالیتهای شبانه مساعد خواهد بود و وزش باد در ساعات پایانی شب کاهشیافته و رطوبت نسبی اندکی افزایش مییابد.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) هوایی گرم و خشک با وزش باد ملایم؛ دمای روز تا ۳۹ درجه و شب تا ۲۵ درجه و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) هوای گرم با احتمال افزایش غبار رقیق؛ دمای روز تا ۳۷ درجه و شب تا ۲۴ درجه و در مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) خنکترین منطقه استان؛ دمای روز تا ۳۴ درجه و شب تا ۲۳ درجه پیشبینی میشود.
برای مناطق غرب استان (تفت، نیر) هوای معتدل با دمای روز تا ٣۴ درجه و شب تا ۲۵ درجه و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمترین نقطه با دمای روز تا ٣٩ درجه؛ شب تا ۲۶ درجه با آسمانی صاف و کیفیت هوای ناسالم برای گروههای حساس دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما