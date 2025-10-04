فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کاهش ۲۵ درصدی تلفات تصادفات خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مطهریزاده ظهر شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات فرماندهی انتظامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال ۹ هزار گواهینامه پایه یکم، دوم و سوم صادر شده است.
وی با اشاره به جرائم سایبری افزود: در این مدت ۲۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان کلاهبرداری سایبری در استان رخ داده که از این میزان ۶ میلیارد تومان به مالباختگان عودت داده شده است.
سردار مطهریزاده ادامه داد: در صورت وقوع کلاهبرداری، مالباختگان میتوانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ موضوع را اطلاعرسانی کنند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه باید در زمینه کاهش نزاع و درگیری در استان فرهنگسازی شود، بیان کرد: مردم باید آستانه تحمل خود را افزایش دهند و بزرگان خانواده نیز با ورود به این مسائل اجازه ندهند نزاعها به قتل منجر شود.
وی یادآور شد: طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۲ فقره قتل در استان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است.
سردار مطهریزاده با گلایه از وضعیت نامطلوب تصادفات در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۲ نفر بر اثر حوادث رانندگی جان باختهاند که از این تعداد ۱۴۳ نفر در تصادفات برونشهری و ۱۹ نفر در تصادفات درونشهری بودهاند.
وی افزود: مناسب نبودن جادهها، استاندارد نبودن شانه راه و خستگی رانندگان بیشترین عوامل بروز تصادفات در استان است.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به آمار بالای موتورسواری نوجوانان گفت: برای افراد بالای ۱۶ سال گواهینامه موتور سیکلت صادر میشود تا با آموزشهای لازم، میزان تصادفات در سنین پایین کاهش یابد.فته است.
