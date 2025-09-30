به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژه آبرسانی روستای سلامتآباد اظهار داشت: این طرح با هدف رفع دغدغه اهالی روستا در زمینه تأمین آب شرب سالم آغاز شده و بخش مهمی از عملیات اجرایی آن انجام شده است.
وی افزود: تأمین آب این روستا از محل چاه اختصاصی سلامتآباد و همچنین مجتمع شاهگدار صورت میگیرد و در همین راستا خط انتقالی به طول ۲۴۲۰ متر با لولههای پلیاتیلن سایز ۷۵ احداث شده است که نقش مؤثری در انتقال بهداشتی و مطمئن آب ایفا میکند.
فرماندار بیجار ادامه داد: در داخل روستای سلامتآباد نیز شبکه جدید آبرسانی به طول ۲۹۳۰ متر در سایزهای مختلف ایجاد شده که دسترسی پایدار و مطمئن اهالی به آب شرب را تضمین میکند.
کاظمی با اشاره به تأمین اعتبارات این پروژه از محل منابع داخلی شرکت آبفا شهرستان، گفت: اجرای چنین طرحهایی بیانگر اهتمام جدی مسئولان و دستگاههای خدماترسان به توسعه زیرساختهای روستایی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای پروژهها، خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهرهبرداری سریعتر از این طرح، شاهد افزایش کیفیت زندگی، بهبود شرایط بهداشتی و رفاه بیشتر برای اهالی سلامتآباد و سایر مناطق روستایی شهرستان بیجار باشیم.
