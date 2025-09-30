رکوردشکنی دوباره طلا؛ بالاترین عملکرد ماهانه در ۱۴ سال

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اونس طلا امروز سهشنبه با ۰.۳۸ درصد رشد به ۳۸۴۸ دلار و ۴ سنت رسید و معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک نیز با افزایش ۰.۵۲ درصدی به ۳۸۷۵ دلار و ۴۰ سنت صعود کرد. این رشد پایدار طلا در طول ماه سپتامبر، آن را در آستانه بهترین عملکرد ماهانه طی ۱۴ سال گذشته قرار داده است.
کارشناسان رشد اخیر طلا را به ترکیب عوامل سیاسی و اقتصادی در آمریکا نسبت میدهند. نگرانی از احتمال تعطیلی بخشی از دولت فدرال آمریکا، پس از ناکامی دیدار رئیسجمهوری با رقبای دموکرات در کاخ سفید برای دستیابی به توافق بودجه، تقاضا برای طلا بهعنوان پشتوانه ایمن را افزایش داده است. در صورت وقوع این تعطیلی، از روز چهارشنبه گستره بزرگی از خدمات عمومی مختل خواهد شد.
از سوی دیگر، دادههای تازه اقتصادی از احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری خبر میدهد. طبق برآورد بازار، تاجران ۸۹ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو نرخ بهره را در نشست آینده خود ۲۵ واحد کاهش دهد. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، نیز اعلام کرد برای کاهش بیشتر نرخ بهره آماده است، هرچند تأکید کرد سیاستگذاران باید نرخ را بهاندازهای بالا نگه دارند که در برابر تورم مقاومت کند.
طلا در بحرانهای مالی و ادوار بیثباتی سیاسی همواره بهعنوان یک دارایی امن مطرح بوده و در دورههای نرخ بهره پایین عملکرد بهتری داشته است. آخرین دورهای که طلا توانست رکورد مشابهی در عملکرد ماهانه ثبت کند، به سال ۲۰۱۱ و اوج بحران بدهی اروپا و برنامههای تسهیل مقداری آمریکا برمیگردد که باعث شد تقاضای جهانی برای این فلز گرانبها بهطور بیسابقهای افزایش یابد.
سرمایهگذاران اکنون چشمانتظار انتشار گزارشهای مهمی چون دادههای اشتغال، لیست حقوقبگیران بخش خصوصی، شاخص مدیران خرید بخش تولید و لیست حقوقبگیران غیرکشاورزی هستند تا تصویری روشنتر از وضعیت اقتصاد آمریکا و جهتگیری آینده فدرال رزرو به دست آورند.
در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۱۳ درصد افزایش به ۴۷ دلار و ۸ سنت رسید، پلاتین با ۰.۴۵ درصد کاهش ۱۵۹۶ دلار و ۲۴ سنت معامله شد. صندوق SPDR Gold Trust، بزرگترین صندوق طلای قابل معامله در جهان، نیز از افزایش ۰.۶۰ درصدی ذخایر خود به ۱۰۱۱.۷۳ تن در روز دوشنبه خبر داد که نسبت به ۱۰۰۵.۷۲ تن روز جمعه رشد داشته است.
