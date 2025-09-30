به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع مسئول در استان الانبار اعلام کرد که نخستین نشست های محرمانه اعضای حزب منحله بعث در بغداد و نجف با هماهنگی و نظارت مستقیم آمریکا برگزار شد.

این منبع تصریح کرد که شخصیت های وابسته به حزب منحله بعث یک نشست سری در بغداد با هدف تدوین سازوکار تشکیل دولت موقت تحت حمایت آمریکا در عراق برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این نشست تفرقه افکنی در میان احزاب سیاسی عراق و بی ثبات کردن این کشور است.

منبع مذکور اضافه کرد که آمریکا به سرکردگان حزب منحله بعث تعهد داده که شخصیت های سیاسی که از سال ۲۰۰۳ بر سر کار بوده اند به صورت کامل کنار گذاشته می شوند و برخی از آنها دادگاهی نیز خواهند شد!