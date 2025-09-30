  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

هوای اهواز در شرایط «بسیار ناسالم؛ شاخص آلودگی ۲۵۹ ثبت شد

اهواز - شاخص کیفیت هوای اهواز امروز سه‌شنبه به عدد ۲۵۹ رسید و در شرایط «بسیار ناسالم» قرار گرفت؛ وضعیتی که سلامت عموم شهروندان به‌ویژه بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های سامانه پایش هوای کشور نشان می‌دهد شاخص کیفیت هوای اهواز در روز سه‌شنبه (۳ مهرماه) به عدد ۲۵۹ رسیده که بیانگر شرایط «بسیار ناسالم» است.

بر اساس این گزارش، هوای شهرهای رامشیر با شاخص ۱۵۶ و هویزه با ۱۸۱ در وضعیت «ناسالم» قرار گرفت. همچنین شاخص کیفیت هوا در شوشتر ۱۴۴، بهبهان ۱۳۸، ایذه ۱۰۴ و اندیمشک ۱۲۴ ثبت شد که همگی «ناسالم برای گروه‌های حساس» ارزیابی می‌شود.

گزارش‌ها حاکی است طی ماه‌های اخیر تصاعد دود ناشی از آتش‌سوزی در تالاب هورالعظیم به یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای غرب خوزستان تبدیل شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند در شرایط ناسالم، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز فعالیت‌های بدنی خود در خارج از منزل را کاهش دهند.

