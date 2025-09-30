پیش بینی روس ها از احتمال سقوط قیمت نفت برنت به زیر ۵۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، وزارت دارایی روسیه پیش بینی کرد که قیمت نفت برنت برای سال جاری و سال آینده در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در نوسان باشد.

این نهاد روسی تأکید کرد: البته ممکن است در کوتاه مدت با توجه به عوامل اثرگذار در بازار شاهد سقوط قیمت این حامل انرژی در بازار جهانی به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه باشیم.

یکی از دلایل این کاهش هم افزایش ذخایر انبار شده نفت تجاری در کشورهای جهان اعلام شده است.

از طرفی وزارت دارایی روسیه پیش بینی کرده که کاهش محدودیت در عرضه نفت به بازار جهانی از سوی کشورهای اوپک پلاس به افزایش بیشتر عرضه نسبت به تقاضا و متعاقباً مازاد عرضه در بازار منجر می شود و با پایین آوردن قیمت برای نخستین بار از بحران شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ تا کنون به بحران در کشورهای تولید کننده نفت با هزینه بالا منجر می شود.

قیمت نفت در ماه می نسبت به ابتدای سال جاری ۱۸ درصد پایین بوده و دلیل آن هم نگرانی ها نسبت به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای جهان ناشی از مشکلات موجود در تجارت جهانی بوده است.

البته در ماه های ژوئن و آگوست شاهد نوسان قیمت نفت برنت در محدوده ۷۰ دلار در هر بشکه بوده ایم که نشان دهنده وجود انتظار برای بروز مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار جهانی نفت است.

در گزارش وزارت دارایی روسیه آمده که وقوع همزمان برخی عوامل از جمله افزایش تولید از سوی اوپک پلاس و منفی تر شدن چشم‌انداز اوضاع اقتصادی در جهان موجب شده که احتمال افزایش قیمت نفت پایین بیاید.