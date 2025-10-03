پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با قانون در حال تصویب حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، گفت: قانون حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی هنوز به طور کامل در مجلس تصویب نشده است و دو بند دیگر از آن باقی مانده است.

وی در پاسخ به نگارش آیین نامه این قانون در حال تصویب، افزود: یک آیین‌نامه دیگری بر اساس قانون برنامه هفتم به کمیسیون فرهنگی دولت ارائه دادیم و در حال بررسی است. این آیین‌نامه بر اساس این لایحه جامع باشگاه‌داری است که باید آن را نیز با همکاری وزارت ورزش تهیه کنیم. به نظر من آیین‌نامه یکی است؛ یعنی همان آیین‌نامه‌ای که ما با همکاری وزارت ورزش در دولت ارائه کردیم، همان آیین‌نامه هم اکنون آماده است.

جبلی ادامه داد: آن آیین‌نامه را ما می‌توانیم ارائه کنیم، کار روی آن انجام شده و نیازی به تنظیم مجدد ندارد. چون قبلاً با همکاری وزارت ورزش حداقل ۲۰ جلسه مشترک با وزارت ورزش و سازمان برنامه راجع به همین آیین‌نامه در کمیسیون فرهنگی دولت داشته‌ایم، ولی این لایحه هم آیین‌نامه نیاز دارد که قاعدتاً همان آیین‌نامه‌ای خواهد بود که درخواست کرده‌اند.

تفاوت چندانی میان آیین نامه لایحه جامع باشگاه‌داری با آیین نامه قانون برنامه هفتم نیست

رئیس صدا و سیما در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چه درصدی از حق پخش تلویزیونی می‌تواند به باشگاه‌ها تعلق گیرد، عنوان کرد: جزئیات آن در همان آیین‌نامه آمده است؛ نحوه محاسبه و به اصطلاح اختصاص آن به دستگاه‌ها، باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مختلف در آن آیین‌نامه و بر اساس جدولی ذکر شده است که خود فدراسیون‌ها و وزارت ورزش آن را پیشنهاد کرده‌اند.

وی افزود: اما آن آیین‌نامه‌ای که در لایحه جامع باشگاه‌داری، صدا و سیما مکلف شده که ارائه بدهد، تفاوت چندانی با همان آیین‌نامه‌ای که ما بر اساس قانون برنامه هفتم که سال گذشته به کمیسیون فرهنگی دولت دادیم، نخواهد داشت.