سردار مارانی: وحدت شیعه و سنی در ایران الگویی برای جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار محمد مارانی فرمانده قرارگاه منطقهای مدینه منوره نیروی زمینی سپاه در جمعی دوستانه با علما و مشایخ شیعه و اهل سنت و جمعی از خیرین امنیتساز شهرستان قشم حضور یافت و طی سخنانی به اهمیت وحدت اسلامی، نقش محوری علما و پشتیبانی مردم از آرمانهای انقلاب اسلامی اشاره کرد.
مارانی با بیان اینکه نقش علما در تببین دستاوردهای نظام و وحدت مثالزدنی بوده و هست، تصریح کرد: وحدت عملی و حقیقی بین شیعه و اهل سنت در سیستان و بلوچستان و هرمزگان بهروشنی دیده میشود و این وحدت میتواند بهعنوان الگویی روشن برای امت اسلامی معرفی شود.
وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در موضوع وحدت گفت: اهل سنتی که به اعتقادات شیعه توهین کند اهل سنت نیست و شیعهای که به اعتقادات اهل سنت توهین کند شیعه نیست و امروز اگر شاهد این سطح از همگرایی هستیم، بدون تردید نتیجه اخلاص و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
فرمانده قرارگاه منطقهای مدینه منوره نیروی زمینی سپاه همچنین تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که با شهادت مجاهدان، ملت ایران هرگز از آرمانهای مردم فلسطین دست نخواهد کشید و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
