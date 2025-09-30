به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناصری پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت تبلیغات پزشکی و راهکارهای مقابله با تبلیغات ناسالم اظهار کرد: تبلیغات در امور پزشکی باید با دقت و نظارت کامل ساماندهی شود. مراکز غیرمجاز پزشکی به هیچ وجه نباید مجوز تبلیغ در سطح شهر داشته باشند و تبلیغات آنها باید در اسرع وقت جمع‌آوری شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح این حوزه افزود: تبلیغات پزشکی تأثیر مستقیمی بر سلامت روانی و تصمیم‌گیری مردم درباره انتخاب مراکز درمانی دارد. سازمان نظام پزشکی باید با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان زیباسازی شهرداری اهواز طرحی جامع ارائه دهد تا ایرادات تبلیغاتی موجود برطرف شود.

معاون دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: حفظ اعتماد عمومی به خدمات پزشکی یکی از مهم‌ترین وظایف ارگان‌های نظارتی است. حرمت و جایگاه پزشکان نیز باید پاس داشته شود و نباید اجازه داد اقدامات غیرمسئولانه برخی افراد این جایگاه شریف را خدشه‌دار کند.

بر اساس تصمیمات این جلسه، دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان زیباسازی شهرداری اهواز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سازمان نظام پزشکی، موظف شدند کمیته‌ای تخصصی برای اجرای آیین‌نامه‌های نظارتی تشکیل داده و طرح پایش و جمع‌آوری تبلیغات غیرمجاز پزشکی را به‌صورت جدی و مستمر دنبال کنند.