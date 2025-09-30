آقابیگی: خراسان شمالی مجهزترین رصدخانه آموزشی منطقه را در اختیار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد آقا بیگی صبح سه‌شنبه در نشست خبری هفته کودک که پیش از ظهر سه شنبه در سالن جلسات اداره کل کانون پرورش فکری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: باید فضای تخصصی برای بازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان در استان ایجاد شود که نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: برای بازسازی مرکز کانون پرورش فکری چمران نیاز به ۵ میلیارد تومان اعتبار داریم و اگر بخواهیم مرکزی جدید بسازیم، این رقم به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

آقا بیگی با اشاره به اینکه برخی مراکز از دهه ۸۰ کلنگ‌زنی شده‌اند، ادامه داد: مراکز فاروج، جاجرم و آشخانه با حمایت‌های انجام شده در حال بهره‌برداری هستند و اکنون هیچ پروژه رها شده‌ای نداریم.

وی همچنین از اجرای سه تئاتر تخصصی در حوزه کودک و نوجوان خبر داد و گفت: این آثار با محوریت تربیتی و اجتماعی و با موضوع محیط زیست تولید خواهد شد و امیدواریم تولیدات فاخر در عرصه تئاتر و نمایش داشته باشیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان شمالی تأکید کرد: استان ما گنجینه فرهنگ‌ها است و قصه‌های جذاب زیادی دارد و امیدواریم فرهنگ قصه‌گویی گسترش یابد.

آقا بیگی با بیان اینکه بیش از ۱۷ هزار نفر عضو ثبت شده در کانون دارند و سن آن‌ها بین ۷ تا ۱۷ سال است، افزود: خراسان شمالی دارای مجهزترین پلانتوریم در منطقه است و تلسکوپی که از سوی مقام معظم رهبری به کودکان استان هدیه شده، قابلیت عکاسی و فیلمبرداری دارد و برای پلانتوریم نیازمند ساختمان هوشمند هستیم که دو میلیارد تومان اعتبار می‌طلبد.

وی در پایان هفته کودک را از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه اعلام کرد و گفت: دیدار کودکان با استاندار، عضویت رایگان کانون و دیدار با بیماران کودک در بیمارستان از برنامه‌های ملی هفته کودک است.